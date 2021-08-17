ЕК сообщает, что в рамках Инструмента восстановления и повышения устойчивости экономики (EGADP) в Литве финансируются инвестиции и реформы, которые повлияют на экономику и общество страны.
"Первая выплата Литве простимулирует проведение в жизнь многообещающего плана восстановления и повышения устойчивости экономики. При помощи средства NextGenerationEU обеспечивается будущее более стабильной, цифровой и устойчивой Литвы. План цифровизации широкого охвата, а также реформы образования и научных исследований придадут ускорение инновациям и конкурентоспособности Литвы", – сказала для пресс-релиза председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Как утверждает Минфин, до конца года эти средства планируется выделить на покупку накопителей энергии в 200 мегаватт – на аванс для поставщика батарей, а также на реорганизацию управления информационными технологиями (ИТ) в государственном секторе – инфраструктура ИТ 40-а (из 325) бюджетных учреждений будет переведена в управляемую централизованно облачную инфраструктуру/
Кроме того, средства пойдут на деятельность Фонда поощрения инноваций, а также на стимулирование инвестиций в фундаментальные и прикладные научные исследования, экспериментальное развитие и инновационную деятельность.
Общий размер финансовой помощи – 2,225 млрд евро.
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