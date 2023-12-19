Литва получила 300 млн евро, которые будут использованы для поддержки конкурентоспособности

По данному кредиту будут выплачиваться фиксированные проценты в размере 3,052% годовых, он предоставлен сроком на 25 лет.
Кредитные средства будут поддерживать инвестиции в долгосрочную конкурентоспособность, создание рабочих мест, а также зеленую и цифровую трансформацию в финансовой перспективе 2021-2027 гг.
ЕИБ предоставляет долгосрочные кредиты на выгодных условиях, которые позволяют повысить эффективность проектов софинансирования с точки зрения национальных государственных финансов.
Кредит в размере 300 млн евро является первым из обязательств ЕИБ в размере 1 млрд евро по поддержке инвестиций во всех регионах Литвы.
Этот структурный программный кредит, согласованный с ЕИБ, представляет собой продукт, специально предназначенный для проектов, совместно финансируемых Европейскими структурными и инвестиционными фондами.
Общий объем инвестиций, запланированных в финансовой перспективе на 2021-2027 гг., составляет 7,7 млрд евро, из которых около 6 млрд евро финансируются из структурных фондов ЕС, а оставшаяся сумма предоставляется в виде национального софинансирования, которое также включает кредит ЕИБ.
Это третий кредит структурной программы ЕИБ Литве. В предыдущие периоды финансирования этот банк ЕС и Литва заключили два аналогичных соглашения – на суммы 1,1 млрд евро и 1,3 млрд евро.
Литва стала членом ЕИБ 1 мая 2004 г. после вступления в Европейский союз.
Общий объем финансирования ЕИБ в Литве с 1994 г. составляет 4,6 млрд евро.