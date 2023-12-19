Литва получила 300 млн евро, которые будут использованы для поддержки конкурентоспособности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
В понедельник в государственную казну поступило 300 млн евро кредитных средств от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), сообщает Минфин.

По данному кредиту будут выплачиваться фиксированные проценты в размере 3,052% годовых, он предоставлен сроком на 25 лет.

Кредитные средства будут поддерживать инвестиции в долгосрочную конкурентоспособность, создание рабочих мест, а также зеленую и цифровую трансформацию в финансовой перспективе 2021-2027 гг.

ЕИБ предоставляет долгосрочные кредиты на выгодных условиях, которые позволяют повысить эффективность проектов софинансирования с точки зрения национальных государственных финансов.

Кредит в размере 300 млн евро является первым из обязательств ЕИБ в размере 1 млрд евро по поддержке инвестиций во всех регионах Литвы.

Этот структурный программный кредит, согласованный с ЕИБ, представляет собой продукт, специально предназначенный для проектов, совместно финансируемых Европейскими структурными и инвестиционными фондами.

Общий объем инвестиций, запланированных в финансовой перспективе на 2021-2027 гг., составляет 7,7 млрд евро, из которых около 6 млрд евро финансируются из структурных фондов ЕС, а оставшаяся сумма предоставляется в виде национального софинансирования, которое также включает кредит ЕИБ.

Это третий кредит структурной программы ЕИБ Литве. В предыдущие периоды финансирования этот банк ЕС и Литва заключили два аналогичных соглашения – на суммы 1,1 млрд евро и 1,3 млрд евро.

Литва стала членом ЕИБ 1 мая 2004 г. после вступления в Европейский союз.

Общий объем финансирования ЕИБ в Литве с 1994 г. составляет 4,6 млрд евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии