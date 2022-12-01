Литва подала в ЕК запрос на выплату 565 млн евро из Фонда восстановления и устойчивости

Планируется, что Литва получит поддержку, если оценка ЕС будет положительной, сообщило Министерство финансов.

Министр финансов Гинтаре Скайсте говорит, что это важный шаг в реализации плана "Литва нового поколения".

"План включает в себя не только инвестиции, но и реформы, на реализацию которых обычно требуется чуть больше времени. За первый год мы реализовали половину мероприятий по реформам и уверенно идем вперед", - сказала министр для сообщения.

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План состоит из 191 показателя, выполнение которых отслеживается совместно с экспертами Комиссии. После подачи запроса о выплате ЕК обычно оценивает его в течение двух месяцев, и после утверждения Советом ЕС средства выделяются — в случае с Литвой — по первым 33 показателям, сообщает Минфин.

Скайсте ранее призналась, что подача заявки в ЕК была отложена из-за несвоевременного завершения некоторых работ, но пообещала сделать это до конца года, причем в заявке будет предложено внести изменения в план RRF в связи с запросом не только на субсидию, но и на кредит на развитие возобновляемых источников энергии.

Министерство финансов ранее сообщило BNS, что будет предложено предоставить кредит в размере около 1 млрд евро для развития возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности и кибербезопасности.

Сообщалось, что подача заявки в ЕК отложена, поскольку не было принято решений относительно создания Фонда устойчивой мобильности и универсального налога на недвижимость, а также не была изменена Методика стратегического управления. Министерство сообщило в среду, что внесло уточнения в проект поправок в закон о новой модели налогообложения жилой недвижимости и вносит его в правительство.

В начале ноября стало известно, что правительство отложило первый запрос в ЕК из-за невыполненных в срок этих «домашних заданий». Представитель комиссии в Литве Марюс Ващега тогда сказал BNS, что правительство должно само решать, когда обращаться за поддержкой, но подчеркнул, что важны темпы реформ и инвестиций.

Ранее сообщалось, что из этого фонда Литве намечено выделить кредиты в объеме до 3 млрд евро и дотации в объеме 2,225 млрд евро.