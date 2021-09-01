Литва по росту зарплат опередила Эстонию и Латвию

По данным Центрального статистического управления, в Литве во втором квартале этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, среднемесячная зарплата выросла на 12%, в Латвии – на 10,2%, в Эстонии – на 7,3%.
Размер средней начисленной заработной платы в Литве нельзя сравнивать с другими двумя государствами Балтии, поскольку в Литве с 2019 года заработная плата индексировалась по причине вступивших в силу налоговых изменений, связанных с консолидацией налогов на стороне работника.
В апреле-июне этого года средняя начисленная заработная плата в Литве составляла 1566 евро, в Эстонии – 1538 евро, в Латвии – 1237 евро.
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