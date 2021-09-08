Литва по росту цен на потребительские товары обогнала Латвию и Эстонию

По данным национальных статистических служб, в прошлом месяце по сравнению с августом прошлого года потребительские товары и услуги подорожали в Литве на 5,3%, в Латвии – на 3,7%, в Эстонии – на 5,0%.
Месячная инфляция в августе была самой высокой в Эстонии.
В Литве индекс потребительских цен в течение месяца повысился на 0,4%, в Латвии – тоже на 0,4%, а в Эстонии – на 0,7%.
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