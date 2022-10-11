Литва планирует взять займов примерно на 6,7 млрд евро

На внутреннем рынке путем выпуска правительственных ценных бумаг планируется привлечь около 2 млрд евро, 4 млрд евро - посредством выпуска еврооблигаций на внешних рынках. Еще 639 млн. евро планируется занять у международных финансовых организаций, говорится в Программе заимствований правительства на 2023 год.
Около 1,998 млрд евро будет выделено на погашение долга, из них на погашение внутреннего долга 1,765 млрд евро, на погашение внешнего долга - 233 млн евро.
Программа заимствований правительства вносится в Сейм вместе с законопроектом об утверждении финансовых показателей государственного бюджета и бюджетов самоуправлений.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы о заявлениях Лукашенко: эти разговоры напоминают мне крик о помощи
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис не...
Эфир Delfi: удары по Запорожью, сын из Украины и отец из Литвы наконец встретились
Запорожье подвергается массированными ракетными...
Андрей Зубов: наивным выглядит убеждение, что русский народ восстанет, нигде при тирании народ не восставал
"Очень наивным выглядит убеждение и Европы, и, в первую...
Посол Литвы в Украине: иностранные посольства не намерены покидать Киев
Посольства иностранных государств не намерены...
Покинувшая Россию Дапкунайте посетила премьеру литовского фильма, где сыграла одну из главных ролей
Накануне в Вильнюсе прошел закрытый премьерный показ...