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В следующем году правительство Литвы намерено занять около 6,673 млрд евро на внутреннем и внешнем рынках. Прогнозируется, что к концу 2023 года государственный долг достигнет порядка 30,2 млрд евро или 43% валового внутреннего продукта.
Литва планирует взять займов примерно на 6,7 млрд евро
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На внутреннем рынке путем выпуска правительственных ценных бумаг планируется привлечь около 2 млрд евро, 4 млрд евро - посредством выпуска еврооблигаций на внешних рынках. Еще 639 млн. евро планируется занять у международных финансовых организаций, говорится в Программе заимствований правительства на 2023 год.

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Около 1,998 млрд евро будет выделено на погашение долга, из них на погашение внутреннего долга 1,765 млрд евро, на погашение внешнего долга - 233 млн евро.

Программа заимствований правительства вносится в Сейм вместе с законопроектом об утверждении финансовых показателей государственного бюджета и бюджетов самоуправлений.

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