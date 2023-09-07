Литва перевозила грузы компании, принадлежащей супруге подсанкционного российского министра

Как сообщается в публикации, до конца прошлого года у компании Литовских железных дорог LTG Cargo был договор с компанией Е. Мильской "Балт-Магистраль" на перевозку коммерческих грузов калининградским транзитом: цемента, керамики и нефтепродуктов. По данным LRT, уже после начала войны в Украине Литовские железные дороги получили за свои услуги 11,5 млн евро.

Несмотря на утверждения представителей ЛЖД о том, что договор с вышеупомянутой калининградской компанией был расторгнут еще 31 декабря 2022 г., а грузы перевозились только до середины июня прошлого года, тем не менее данные, которыми располагает LRT и ее партнеры из Proekt Media, свидетельствуют о том, что LTG Cargo производила расчеты с этой компанией до середины июля.