Литва - на втором месте в списке стран ЕС, где цены выросли больше всего

В тройке "лидеров" - Венгрия, Литва и Словакия. Причиной столь незавидного положения Венгрии стало то, что для борьбы с инфляцией в стране установили полоток цен на ряд товаров, но это привело к тому, что продавцы существенно подняли цены на те товары, потолка у которых не было. Это в конечном итоге вылилось в высокий показатель общей инфляции.
Эстония по темпам роста цен на продукты питания находится на четвертом месте в Европе, чуть-чуть опережая Латвию, которая заняла пятую позицию.
По всей Европе сильно подорожали молоко, сыр и яйца, а также масло и жир.
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