Воздействие санкций ЕС на Клайпедский порт также составит сокращение в виде 20% оборота удобрений (2,5 млн. тонн), дирекция порта лишится до 3 млн евро доходов, а портовые компании лишатся до 11 млн евро доходов.
"Санкции ЕС пока применяются не на все белорусские калийные удобрения, а только на ввозимые по определенным кодам", – утверждает министерство.
В четверг ЕС официально ввел санкции в отношении важных для Беларуси секторов экономики. Пакет предусматривает меры, которые ограничивают возможности Беларуси экспортировать калийные удобрения, нефтепродукты и табачные изделия.
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