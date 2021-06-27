Воздействие санкций ЕС на Клайпедский порт также составит сокращение в виде 20% оборота удобрений (2,5 млн. тонн), дирекция порта лишится до 3 млн евро доходов, а портовые компании лишатся до 11 млн евро доходов.

"Санкции ЕС пока применяются не на все белорусские калийные удобрения, а только на ввозимые по определенным кодам", – утверждает министерство.

В четверг ЕС официально ввел санкции в отношении важных для Беларуси секторов экономики. Пакет предусматривает меры, которые ограничивают возможности Беларуси экспортировать калийные удобрения, нефтепродукты и табачные изделия.