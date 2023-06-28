Литва: минимальная заработная плата в следующем году - 924 евро

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене заявила, что в случае одобрения предложения ММЗ составит 709 евро "на руки". На заседании правительства она не скрывала радости, что размер MMЗ удалось согласовать и в Трехстороннем совете.
"У нас есть две хорошие новости. Одна хорошая новость заключается в том, что благодаря этому проекту мы увеличим доходы жителей Литвы с самым низким доходом, а другая хорошая новость заключается в том, что впервые за пять лет мы договорились о том, каким должен быть размер", – сказала М. Навицкене.
В начале мая это предложение было одобрено в Трехстороннем совете. Наряду с этим совет предложил повысить размер необлагаемого налогом дохода (ННД) на 20 проц., в таком случае с 2024 года ННД составит 751 евро. Однако решение по ННД на законодательном уровне Парламент сможет принять осенью во время обсуждения бюджета 2024 г.