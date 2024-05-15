Литва: Минфин намерен снизить банковские расценки, связать их с минималкой

Член правления ЦБ Литвы Симонас Крепшта сказал Delfi, что в последнее время банки повышают стоимость расценок на услуги, а на фоне большой прибыли банков это вызывает немало вопросов.

"Однако это не означает, что у ЦБ нет возможности влиять на ситуацию. Мы позаботились о том, чтобы обеспечить жителям корзину обязательных услуг за небольшую цену. Сейчас планируется снизить ее еще больше. Правительство уже одобрило поправки ЦБ, их уже рассматривает парламент", – сказал Крепшта.