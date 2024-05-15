Литва: Минфин намерен снизить банковские расценки, связать их с минималкой

Если парламент одобрит порядок, что с 1 января 2025 года может измениться закон о банковских платежах.
Он позволит снизит плату до 1 евро (на треть), а малоимущие будут платить половину этой суммы. Предлагается на законодательном уровне зафиксировать максимальный комиссионный сбор и связать его с минимальной зарплатой. В результате базовая корзина услуг будет стоить около 1 евро (сейчас максимальный размер устанавливает ЦБ, он составляет 1,47 евро).
Предлагается связать комиссионную плату с минимальной зарплатой и снизить ее до 1 евро в месяц.
Предлагается также расширить круг кредитных ведомств, которые должны будут предлагать услугу базовой корзины.
Ранее министр финансов Гинтаре Скайсте уверяла, что одобренный парламентом максимальный размер не будет меняться 3 года.
Этот проект в первом чтении парламент уже рассмотрел, за проголосовал 91 депутат, 11 воздержались, против никто не голосовал.
Повторное обсуждение проекта намечено на 4 июня.
Вице-министр экономики Дарюс Садяцкас утверждал, что поправки нужны, поскольку сейчас среди пользователей не распространена услуга основного платежного счета.
Член правления ЦБ Литвы Симонас Крепшта сказал Delfi, что в последнее время банки повышают стоимость расценок на услуги, а на фоне большой прибыли банков это вызывает немало вопросов.
О прибавил, что Литва является страной с рыночной экономикой, поэтому ЦБ не может указывать банкам, какими должны быть расценки.
"Однако это не означает, что у ЦБ нет возможности влиять на ситуацию. Мы позаботились о том, чтобы обеспечить жителям корзину обязательных услуг за небольшую цену. Сейчас планируется снизить ее еще больше. Правительство уже одобрило поправки ЦБ, их уже рассматривает парламент", – сказал Крепшта.
Правда, он подчеркнул, что небольшой части жителей потребуются дополнительные услуги, за них уже придется платить дополнительно. Речь идет о обналичивании большой суммы и т.д.
Представители Литовской ассоциации банков напоминают, что цену на основную корзину услуг устанавливает ЦБ. А предложенный порядок пока неясен, поскольку не представлена формула подсчета.