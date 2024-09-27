2024.09.27 13:28

Литва: лидер розничной торговли – сеть Maxima

 
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ru.DELFI.lt
Maxima parduotuvė
Maxima parduotuvė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

По показателям розничного сектора первое место занял крупнейший ритейлер страны Maxima LT, второе место Norfos mažmena, а за ними – компания по сортировке и торговле подержанной одеждой Humana, сообщает портал Verslo žinios, который составил рейтинг ритейлеров.

Как рассказал порталу глава rekvizitai.lt Арунас Янелюнас, на лидерство Maxima повлиял рост прибыли и рентабельности в прошлом году, занимаемая значительная доля рынка. Между тем, по мнению А. Янелюнаса, для роста Norfa в рейтинге повлияла видимость руководителя компании Дайнюса Дундулиса.

Согласно модели рейтингования, созданной аналитиками редакции, среди лидеров на четвертом месте находится продавец грузовых автомобилей Scania Lietuva, за ним следуют продуктовая сеть малых городов Gulbelė, автодилер Veho Lietuva, Felit – литовское предприятие шведской мебельной сети Ikea, сеть продуктов питания IKI Lietuva, продавец автозапчастей Autoaibė, а замыкает десятку магазин спорттоваров Sportland LT.

Рейтинг лидеров розничного сектора портал публикует в 9 раз.

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