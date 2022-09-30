Согласно новой модели, терминал должен начать работу с 2023 года — так предполагается обеспечить бесперебойные и надежные поставки газа, сообщил в пятницу оператор терминала Klaipedos nafta.
«Мы надеемся, что долгосрочные контракты с пользователями терминалов будут способствовать надежному и бесперебойному газоснабжению региона, создадут возможности для пользователей терминала легче управлять контрактами на поставки и заранее запасаться природным газом, обеспечивая себе максимально выгодную цену на рынке», — сказал для пресс-релиза генеральный директор компании Дарюс Шилянскис.
По его словам, до сих пор терминал был, пожалуй, единственным в Европе, не имевшим возможности долгосрочного резервирования мощностей.
С начала эксплуатации терминала им воспользовались восемь клиентов из стран Балтии, Норвегии и Польши, среди них крупнейший клиент в Литве — йонавское предприятие по производству азотных удобрений Achema, которое временно не работает с сентября.
Регазификационная мощность ТСПГ в настоящее время составляет 3,75 млрд кубометров (реальная технологическая – до 38 ТВтч). В настоящее время рассматривается возможность увеличения мощности до 5 млрд или 6,25 млрд кубометров.
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