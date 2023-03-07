Литва: корзина самых дешевых продуктов питания в феврале подорожала на 1 процент

Как и в январе, больше всего стоимость корзины снизила торговая сеть "Maxima" (1,58 евро) и сохранила первое место. Интернет-магазин "Barbora", повысив цены на 1,46 евро, занял второе место. Торговая сеть "Rimi", снизив стоимость корзины на 6,45 евро, вытолкнула с третьей позиции "Lidl". Этот магазин в феврале занимает четвертое место (подорожание на 4,92 евро). На пятом месте оказался "e.Rimi" (стоимость корзины подешевела на 6,34 евро), с четвертого на шестое место опустилась торговая сеть "Norfa" (подорожание на 3,36 евро), с пятого на седьмое опустился и "Iki" (подорожание на 3,91 евро), а "Last Mile", повысив стоимость корзины на 3,95 евро, с шестого места опустился на восьмое.
По данным Pricer.lt, разница между самой дешевой ("Maxima") и самой дорогой ("Last Mile") корзиной составляет 17,39 евро (26,5 проц.).
Значительно (на 10 и более процентов) подорожали 48 товаров из 52 наблюдаемых. Больше всего подорожали самый дешевый черный хлеб, яйца, самый дешевый батон, сахар, томатный сок, курица.
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