"Да, те компании, которые могут это сделать, в основном в обрабатывающей промышленности, приостановят производство в среду вечером между 18-19 часами и перейдут в так называемый режим дежурства", — сказал BNS Видмантас Янулявичюс, глава компании возобновляемых источников энергии и высоких технологий BOD Group. Об этом сообщил портал lrt.lt.

По словам Янулявичюса, раньше у промышленных предприятий были фиксированные тарифы на электроэнергию, но когда цены стали расти, поставщики расторгли договоры и сейчас 60-70% производственных компаний вынуждены платить часовую биржевую цену.

"Если бытовые потребители переживают из-за цен на электроэнергию, то по-настоящему сейчас находится в беде и вынуждена покрывать убытки в этой ситуации промышленность", — сказал глава Конфедерации промышленников.

Глава Литовской ассоциации инженерной и технологической промышленности Дарюс Ласёнис сообщил, что некоторые компании будут работать с использованием дизельных генераторов из-за высоких цен на электроэнергию.

Торговая сеть Norfa сообщила, что в среду в 18 часов во всех магазинах сети на час значительно уменьшит освещение, в торговых залах будут отключены охлаждение и вентиляция помещений. Таким образом компания Norfos mazmena cтремится привлечь внимание властей к ценам на электроэнергию, которые, по ее мнению, разоряют бизнес.