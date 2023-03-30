Литва и Украина совместно займутся развитием новых логистических маршрутов

"Соединение Балтийского и Черного морей транспортными коридорами с достаточной пропускной способностью, как автомобильным, так и железнодорожным транспортом по евростандартам, не только ускорит процесс перевозки украинских грузов, но и улучшит сообщение по всей Центральной и Восточной Европе. Вызовы, стоящие перед нашим регионом, являются общими, поэтому надеемся, что тесное сотрудничество поможет преодолеть их гораздо эффективнее", — заявил на встрече министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, подписав меморандум.
В подписанном меморандуме о сотрудничестве было решено сообща обратиться к учреждениям Европейского союза (ЕС) касательно расширения северо-южного транспортного коридора, соединяющего Балтийское, Черное и Эгейское моря, в сторону польско-литовской границы. Цель – включить соединение данного коридора через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на границе ЕС и Украины в трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T, а также обеспечить необходимое финансирование для повышения пропускной способности общей линии Клайпеда-Каунас-Шештокай-Моцкава-Эльк-Бялосток-Люблин-Дорогуск-Луцк-Киев.
Также стороны договорились о том, что Украина вместе со странами Балтии присоединится к инициативе ЛЖД Free Rail по укреплению независимости региона и устойчивости железнодорожных систем.
С начала войны, в обоих направлениях между Литвой и Украиной уже прибыло около 282 поездов, а прошлогодний железнодорожный грузооборот составил более 500 тыс. тонн.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В центре Вильнюса – захват государственной земли: сначала участок освободили, а затем снова заняли
В вильнюсском микрорайоне Жверинас инспекторы...
Вильнюсцы задолжали за отопление, теплосети начинают использовать газ
"Вильнюсские теплосети" ( VŠT ) сообщают, что с апреля не...
В Литве снова дешевеют гарантийные поставки электричества
В апреле дешевеют гарантийные поставки электричества,...
В Риге обрушился 5-этажный дом: под завалами 8 машин, движение транспорта ограничено
В четверг на пульт дежурного Государственной...
Мужчина, по вине инструктора Regitra не сдавший экзамен: они чувствуют себя неприкосновенными
Часто говорят, что будущие водители не сдают экзамен по...