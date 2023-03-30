Литва и Украина совместно займутся развитием новых логистических маршрутов

"Соединение Балтийского и Черного морей транспортными коридорами с достаточной пропускной способностью, как автомобильным, так и железнодорожным транспортом по евростандартам, не только ускорит процесс перевозки украинских грузов, но и улучшит сообщение по всей Центральной и Восточной Европе. Вызовы, стоящие перед нашим регионом, являются общими, поэтому надеемся, что тесное сотрудничество поможет преодолеть их гораздо эффективнее", — заявил на встрече министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, подписав меморандум.

В подписанном меморандуме о сотрудничестве было решено сообща обратиться к учреждениям Европейского союза (ЕС) касательно расширения северо-южного транспортного коридора, соединяющего Балтийское, Черное и Эгейское моря, в сторону польско-литовской границы. Цель – включить соединение данного коридора через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на границе ЕС и Украины в трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T, а также обеспечить необходимое финансирование для повышения пропускной способности общей линии Клайпеда-Каунас-Шештокай-Моцкава-Эльк-Бялосток-Люблин-Дорогуск-Луцк-Киев.

Также стороны договорились о том, что Украина вместе со странами Балтии присоединится к инициативе ЛЖД Free Rail по укреплению независимости региона и устойчивости железнодорожных систем.

С начала войны, в обоих направлениях между Литвой и Украиной уже прибыло около 282 поездов, а прошлогодний железнодорожный грузооборот составил более 500 тыс. тонн.