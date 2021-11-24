Литва и США укрепляют сотрудничество в сфере торговли

"Это соглашение открывает двери для диверсификации цепочек поставок и более благоприятных условий для Литвы при приобретении товаров и услуг американского происхождения или производства", – отметила в пресс-релизе заместитель министра экономики и инноваций Йовита Нелюпшене.
По данным министерства, сотрудничество с банком EXIM Bank (англ. Export-Import Bank of the United States) позволит бизнесу, экспортирующему товары и услуги американского происхождения или производства, воспользоваться предоставляемыми банком средне- и долгосрочными гарантиями или кредитами на сумму до 600 млн долларов США.
Й. Нелюпшене, подписавшая соглашение в Вашингтоне, находится в США вместе с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.
По словам Г. Ландсбергиса, это соглашение предоставит дополнительные инструменты для литовских компаний, которые осуществляют экономическую деятельность с партнерами из США, особенно в решении вопросов нехватки оборотных средств посредством предоставления банковских гарантий, или в реализации совместных проектов посредством прямых кредитов.
"Мы расширяем экономические связи со стратегическими партнерами и ищем различные новые альтернативы для литовского бизнеса, испытывающего направленное против Литвы экономическое давление со стороны стран с нерыночной экономикой", – цитируются слова Г. Ландсбергиса в пресс-релизе МИД.
Глава МИД не называл конкретных стран, но литовские компании недавно жаловались на препятствия в торговле с Китаем, который недоволен решением Вильнюса разрешить открытие Тайваньского представительства в стране.
В ходе визита в США также обсуждаются возможности расширения и углубления взаимовыгодных экономических связей, в частности, путем открытия рынка США для литовских товаров и реализации совместных инвестиционных проектов в лазерной, полупроводниковой сферах, в секторах биотехнологий и возобновляемых источников энергии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист о пенсионной реформе: оказывается, выгодно не платить налоги и оставлять в дураках других (38)
Парламент Литвы 23 ноября одобрил повышение пенсий –...
"Чтобы у белорусов не было будущего, у нас отбирают прошлое": "Коридор" Дмитрия Гончарова в Вильнюс ОМОН против великого литовского князя - ВИДЕО (36)
Дмитрий Гончаров занимается анимацией персонажей для...
Главный эпидемиолог: вероятно, что заболеваемость COVID-19 и далее медленно будет снижаться (21)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене надеется,...
Коронавирус в Литве: 2015 новых случаев и 12 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2015 новых...
В партийных рейтингах штиль: позиции консерваторов и "крестьян" сравнялись (16)
В партийных рейтингах наблюдается штиль, таковы данные...