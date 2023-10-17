Литва и Латвия стали лидерами среди экспортеров вина в Россию

Так, в период с января по июль Россия импортировала вина из Литвы на $126 млн, из Латвии — на $79 млн. Объем поставок в сравнении с данными 2022 года вырос на треть. При этом за первые восемь месяцев 2023 года Литва и Латвия больше всего импортировали вина из Италии (всего обе страны — на $59,3 млн) и Испании ($21 млн).

Страны Балтии выступают лишь как транзитно-промежуточные звенья на пути поставок в Россию вина из других европейских стран, сказал Би-би-си директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Согласно законодательству РФ, зарубежная алкогольная продукция должна поступать в Россию с наклеенной за рубежом акцизной маркой, подтверждающей предварительную налоговую оплату - наиболее удобно это делать в странах Балтии, утверждает Дробиз. По его словам, страны Балтии оказываются посредниками при поставках вина из других европейских стран в Россию уже около 20 лет.