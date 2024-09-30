Литва и частые налоговые реформы: предприниматель указал на риск - непредсказуемость

„То, что говорят наши экономисты, не спешить менять налоговые системы, сохранить их максимально надежными для наших инвесторов, это, вероятно, стало бы одним из факторов нашего успеха. Из-за перемен, когда ты не можешь предсказать, что будет в следующем году или через два года: кому захочется сегодня инвестировать деньги?“, – заявил Р. Даргис в понедельник в эфире радиостанции Žinių radijas.
По словам предпринимателя, все инвесторы стремятся прогнозировать риски, а переезд из Литвы в другую страну для некоторых компаний, особенно сервисных центров или технологических компаний, не составит большого труда.
„Несомненно, особенно технологические компании, сервисные центры, они могут очень быстро переехать в другие географические пространства. Зачем здесь сидеть, если налоговая система такая же, как в Швеции или Дании? Здесь больше рисков, больше непредсказуемости, чем там“, – пояснил он.
Бизнесмен назвал сложную геополитическую ситуацию одним из важнейших препятствий для роста литовской экономики. По его словам, оборонная политика должна дать инвесторам сигнал о том, что вести бизнес в стране безопасно, и государство делает все, чтобы сдержать Россию.
„Близость Литвы к военным действиям и непредсказуемые соседи, безусловно, сделали своё.
Забота государства об обороне, инвестиции в оборону, забота об обороне всего фланга линии фронта НАТО (...) здесь наше отношение должно быть совершенно иным, чтобы идея нападения на страны НАТО вообще не возникла у наших агрессивных соседей. Таким образом, мы сможем вернуть экономику в эти краях такую, которая, возможно, могла бы быть“,– подчеркнул он.
Р. Даргис заявил, что не знает, как поведет себя Литва после выборов, но приближается время, когда поток средств из Евросоюза (ЕС) сократится и их придется заменить нашими собственными инвестициями. По его словам, основные принципы экономической политики Литвы мог бы обозначить доклад о конкурентоспособности Европы, подготовленный бывшим президентом Европейского центрального банка и премьер-министром Италии Марио Драги.
„Мы должны сделать домашнее задание для своего государства: как мы заменим европейские деньги нашими собственными деньгами, инвестированными деньгами, деньгами экономического роста, чтобы обеспечить рост государства, потому что, если наше государство не будет расти на какие 4 проц. в год, то трудно ожидать какого-то социального государства“, – заявил бизнесмен.
„Мы прочитали доклад Драги, каково положение ЕС, и я бы сказал, что здесь не является исключением и Литва. В очень похожих обстоятельствах работаем (...). Я думаю, что у нас есть очень четкие путеводители того, что нужно сделать в ближайшие 4 года, чтобы мы могли говорить о каком-нибудь росте государства всеобщего благосостояния“, – сказал он.