Литва готовится экспортировать курятину в США

„Мы ждали подтверждения США более десяти месяцев. Просто нужно настроиться, процесс будет долгим. Чтобы мясные продукты были одобрены в США, потребовалось более 8 лет. Это не избежим и на этот раз. Необходимо будет доказать, что контроль, осуществляемый ГПВС, соответствует требованиям США“, - цитируется в сообщении глава ГПВС Аудроне Микалаускене.

Как указывает ГПВС, к ответственным органам США по поводу возможностей экспорта курятины обратились в ноябре прошлого года, а в начале августа текущего года был получен ответ о том, что процесс получения разрешения на экспорт может быть начат.