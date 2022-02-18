Он участвовал во встрече лидеров Европейского союза (ЕС) и Африканского союза в Брюсселе в четверг, чтобы обсудить экономическое, устойчивое и инновационное сотрудничество, вопросы доступа к финансам и экономической интеграции.
По словам президента, реализуемые Литвой проекты по созданию среды для бизнеса и стартапов, привлечению работников в технологический сектор, предоставлению услуг электронного правительства, обеспечению устойчивого экономического роста могут быть интересны и нашим партнерам в Африке.
"Опыт создания более широкого доступа к финансам для компаний, особенно малых и средних предприятий, учреждений поддержки бизнеса, прогресс в области финансовых технологий предоставляют литовским учреждениям и компаниям дополнительные возможности для установления новых партнерских отношений и деловых связей в Африканских странах", – сказал Науседа.
Он отметил, что Литва, поддерживающая свободную торговлю, укрепление внутреннего рынка ЕС и заинтересованная в развитии экономического сотрудничества, готова оказывать экспертную помощь африканским странам в сферах экономической интеграции и создания единого рынка.
По словам президента, Литва также заинтересована в открытии новых рынков и поиске возможностей для расширения экспорта в Африканские страны.
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