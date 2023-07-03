Литва: электроэнергия дешевела, газ и топливо – незначительно подорожали

Цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool составила 92,5 евро/МВтч. Стоимость электроэнергии и в Литве, и в других странах региона (кроме Эстонии и Финляндии) снизилась из-за большой выработки ветряными электростанциями.
В июне среднемесячная оптовая цена на электроэнергию составила 98,7 евро/МВтч и, по сравнению с весенними месяцами, выросла. Электричество стоило дороже только в январе и феврале (103 евро/МВтч и 114,7 евро/МВтч).
По сравнению с маем, цена на электроэнергию в июне выросла на 26,5 проц., однако была на 55,8 проц. дешевле, чем в то же время в прошлом году.
Стоимость природного газа в торговой точке TTF в Нидерландах за неделю выросла с 31,1 евро/МВтч до 31,8 евро/МВтч. Средняя TTF в июне составляет 28,7 евро/МВтч, тогда как в мае она составляла 35 евро/МВтч.
За первое полугодие этого года цены на газ TTF снизились на 58 проц.: с 75,8 евро/МВтч в начале января до 31,9 евро/МВтч в конце июня.
"Согласно последним фьючерсным контрактам на природный газ, цены на природный газ на следующий год прогнозируются на 1-2 евро/МВтч выше, чем предполагалось неделю назад", — говорится в пресс-релизе ЛАЭ.
По данным агентства, на сегодняшний день европейские газохранилища заполнены на 77,5 проц. (на начало июня заполнение составляло 69,25 проц.). В Инчукальне, где Литва хранит часть газа для собственных нужд, уровень заполнения составляет около 62 проц. (на начало июня – 50 проц.).
На прошлой неделе Клайпедский СПГ-терминал работал на 71 проц. мощности, по нему было импортировано 436,1 ГВтч газа. Потребление газа в стране сократилось на 16,6 проц., что составило 147,3 ГВтч. Средние цены на бензин за неделю выросли на 0,7 проц. (до 1,51 евро/л), на дизельное топливо – на 2 проц. (до 1,36 евро/л). По данным ЛАЭ, топливо в Литве по-прежнему дешевле, чем в Латвии и Эстонии.
Цены на биотопливо остаются на прежнем уровне – в районе 22-23 евро/МВтч; третью неделю подряд наблюдается их незначительное снижение.