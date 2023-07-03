Литва: электроэнергия дешевела, газ и топливо – незначительно подорожали

Цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool составила 92,5 евро/МВтч. Стоимость электроэнергии и в Литве, и в других странах региона (кроме Эстонии и Финляндии) снизилась из-за большой выработки ветряными электростанциями.

В июне среднемесячная оптовая цена на электроэнергию составила 98,7 евро/МВтч и, по сравнению с весенними месяцами, выросла. Электричество стоило дороже только в январе и феврале (103 евро/МВтч и 114,7 евро/МВтч).

По сравнению с маем, цена на электроэнергию в июне выросла на 26,5 проц., однако была на 55,8 проц. дешевле, чем в то же время в прошлом году.