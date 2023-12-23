Литовской промышленности выделяет 10 млн евро на установку возобновляемых источников энергии

"В рамках первого этапа мы уже распределили 10 млн евро финансирования 7 энергоемким компаниям страны. Мы продолжаем ускорять переход бизнеса на использование возобновляемых ресурсов и в рамках второго этапа создаем условия для модернизации деятельности. Наша цель – создать более зеленое и устойчивое государство, поэтому с помощью этих инвестиций мы создаем еще больше возможностей для литовской промышленности", - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.