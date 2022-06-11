Литовское взморье встречает новыми ценами: для желающих сэкономить до 20% есть один совет

Литовское побережье дорожает

Римвидас Ширвинскас-Макалюс, организующий поездки за границу и в Литву, отмечает, что цены растут с каждым годом и, наверное, не было сезона, когда они оставались бы такими же или были ниже, чем в прошлом сезоне. В Литве на рост цен повлияли более высокие цены на электроэнергию и отопление. Питание и развлечения также подорожали из-за более высоких затрат.

"Моя личная рекомендация тем, кто хочет сэкономить, — ехать отдыхать в июне или в будние дни. Места размещения по всей Литве в настоящее время ожидают конца июня, чтобы пересмотреть цены. Например, курорт Друскининкай ждет гостей из Израиля, но пока нет гарантии, что они приедут. Возможно, их места займут литовские путешественники с более выгодными или такими же, не повышенными ценами", — говорит он.

Мэр Неринги вторит Р. Ширвинскасу и призывает резервировать места уже сейчас, поскольку удастся сэкономить несколько десятков евро.

"Надо бронировать сейчас, планировать отпуск и не ждать, когда сядет солнце и в городе будет невозможно находиться, потому что будет слишком жарко. Все захотят поехать к морю, и тогда цены действительно сильно вырастут", — предупредил мэр Дарюс Ясайтис.

Все собеседники в один голос твердили, что места еще есть. По словам Р. Ширвинскаса, вероятно, что иностранные туристы, которые так долго ждали, не приедут на Куршскую косу или морские курорты, поэтому литовские путешественники смогут заполнить эти места. В течение ряда лет наблюдается убыль российских туристов, которые вряд ли вообще появятся в этом году.

"Во время пандемии литовцы открыли для себя свою страну, поэтому даже когда была возможность выехать за границу, они привыкли отдыхать в Литве и проводить хотя бы длинные выходные на одном из курортов", — говорит он.

Какие цены на литовском взморье?

Лауринас Шертвичюс, руководитель портала PrieJūros.lt, объясняет, что цены варьируются в зависимости от курорта.

"В очень популярном месте для отдыха — Кунигишкес — за последние годы цены выросли примерно на 20 процентов, в Паланге и Ниде — примерно на 15 процентов. В Швянтойи изменение цен незначительное — до 5-7 процентов", — говорит Л. Шертвичюс.

Хотя Кунигишкес подорожал больше всего, Куршская коса остается самой дорогой. Нида уже несколько лет занимает первое место в списке самых дорогих морских курортов. А вот самый дешевый отдых - в Швянтойи. Однако мэр Неринги говорит, что предложения разные, и местные предприниматели точно резко не поднимали цены.

"Я разговаривал с жителями Прейлы, которые снимают действительно хорошие квартиры, двухместный номер стоит 50 евро в сутки. Завтрак и обед можно найти за 20 евро", — говорит он.

У Д. Ясайтиса также есть очень полезные советы для тех, кто хочет меньше потратить на отпуск и сэкономить на проживании.

"После того, как вы нашли подходящее место на платформе Booking, вы должны попробовать забронировать его напрямую у хозяев, можете договориться. На эту платформу только потому, что она помогает найти или забронировать жилье, приходится 18 процентов всех доходов, получаемых от арендодателей. Представьте себе, что накладываются еще и налоги, поэтому на практике 30 процентов полученного дохода им нужно отдать", — говорит он.

Однако реальная цена отдыха в Неринге может быть выше. Отправляясь в этот муниципалитет, придется платить не только за жилье, но и за въезд в него. За автомобиль придется заплатить экологический сбор в размере 30 евро. 18 евро за паром также окажет влияние. Стоимость каждого дополнительного взрослого пассажира составляет 1,30 евро. Это означает, что автомобильная поездка на этот литовский курорт обойдется примерно в 50 евро на четверых. Конечно, следует добавить расходы на топливо, в зависимости от региона страны.

Однако тем, кто решил отправиться на литовское побережье, Л. Шертвичюс объясняет, что цены будут ниже до Ивана Купалы. Позже могут подняться.

"Например, в Паланге в новостройке можно найти двухкомнатную квартиру за 40-50 евро в сутки, на семью из четырех человек или компанию. Летом аналогичный вариант может стоить от 60-70 до 90 евро", — подсчитал он.

Жилье, по его словам, можно найти и по более низкой цене, но тогда и требования к нему должны быть очень низкими.

Дешевле за границей или в Литве?

Цены выросли не только в Литве. По словам Макалюса, поездки за границу также стали дороже. Причины тому - дорогое авиационное топливо, окончание пандемии. Именно из-за последнего на курорты юга Европы едут граждане многих стран. А гостиницы, понесшие огромные убытки, пытаются компенсировать это возросшими ценами.

"Те, кто хочет сэкономить и имеет возможность скорректировать график отпуска, могут дождаться горящих предложений, а также предложений бюджетных авиакомпаний на Кипр, Мальту, Родос, Санторини, Закинтос или Корфу в Греции, Майорку и Римини, Гданьск", — говорит Макалюс.

Чтобы сравнить, где отдых дешевле и выгоднее - за границей или в Литве - следует учесть несколько факторов. Например, по словам Р. Ширвинскаса, литовцы, отдыхая у моря, любят снимать жилье в частном секторе.

"В том случае, если бы мы сами готовили еду и жили в съемной комнате, отдых в июле или августе в Литве был бы действительно дешевле. Моя рекомендация - обращайте внимание не только на морские курорты, но и на другие. Отдых в санатории с полным пансионом и лечением может быть таким же по цене, как отдых за границей, но лечить там не будут.

Также я очень высоко оцениваю качество литовских мест размещения - отель с таким же количеством звезд в Литве сложно сравнить с турецким, египетским или другим отелем - качество в Литве намного выше. Однако отелей с "все включено" в Литве нет. Здесь они, наверное, не оправдались бы из-за нашего крайне короткого литовского лета", — поясняет он.

Однако если сравнить цену отдыха в отеле 4* в Турции с недельным отдыхом на литовском взморье в Паланге, то цена отеля того же уровня почти не будет отличаться. Однако в стоимость турецкого пакета будет входить и перелет, и трансфер.

"В Турции отдых на 7 ночей с 1 по 8 июля с пакетом "все включено" будет стоить 635 евро с человека. 7-дневный отдых в Паланге с 1 по 8 июля в гостинице категории 4* с полным пансионом, без напитков - 600-650 евро с человека. Однако возникли бы дополнительные расходы на трансфер в Палангу и обратно", — подсчитывает Макалюс.