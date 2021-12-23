Литовское пиво на китайском рынке стало нежелательным: сказали везти на Тайвань

По его словам, речь идет о сотнях тысяч литров продукции трех крупнейших производителей.

"Сейчас так: Švyturys, наверное, вернется назад (...) 8 контейнеров, это около 150 000 л, не принимают декларации, потому что груз из Литвы. Это продолжается уже две недели, придется куда-то еще везти (...) Пиво Kalnapilis-Tauras развернули уже давно, несколько месяцев прошло", – сказал Галадаускас.

По его словам, пиво Volfas Engelman не принимают в магазинах.

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"Не принимают в тех магазинах, которые раньше принимали, говорят: "нет, больше его не будет, оно литовское", – сказал президент гильдии.

"Дистрибьюторам, которые везут в сети, говорят: "литовских товаров не будет, везите в Тайвань" (...) Ни один из крупных литовских производителей туда не попадает", – сказал Галадаускас.

Он признал, что Китай не был для литовских пивоваров большим рынком, но есть другая беда.

"Мы победили в программе ЕК по поощрению экспорта в третьи страны (...) на Китай выделено 3 млн. евро на три года (...) 80% финансирует ЕС, но в Китае не получится осуществить эту программу, как там поощрять экспорт, если не дают продавать", – сказал президент.

На вопрос, есть ли проблемы с другими странами - Россией, Беларусью, Галадаускас сказал, что пока нет.

"Пока нет, но с Беларусью есть. Туда ведь запрещен импорт, любой. Главное, из Беларуси идет пиво в Литву (...) Есть большой пивзавод Krynica, на 100% государственный, оттуда в Литву везут огромное количество пива. (...) И водку белорусскую везут в Литву", – сказал собеседник.