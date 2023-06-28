Литовское агентство энергетики: электроэнергия на бирже – на 40% дешевле, чем год назад

"По последним данным, средняя стоимость электроэнергии в первом полугодии 2023 г. составляет около 0,09 евро/кВтч без НДС, что примерно на 40 проц. ниже средней цены в первом полугодии 2022 года", – говорится в пресс-релизе агентства.
По данным ЛАЭ, несмотря на июньский рост оптовой цены на электроэнергию на бирже Nord Pool, средняя стоимость одного киловатт-часа по-прежнему ниже той, что фиксировалась в сентябре 2021 г.– марте 2023 г., и составляет 0,10 евро/кВтч.
"Более низкие средние цены были только в марте–мае этого года, когда они составляли 0,07–0,09 евро/кВтч без НДС", – отмечает агентство.
И все же средняя цена на электроэнергию за все дни июня на 24% выше средней биржевой цены в мае и составляет 0,097 евро/кВтч. В мае на бирже Nord Pool она составляла 0,078 евро/кВтч. По данным ЛАЭ, такой рост цен на электроэнергию в июне по сравнению с ценами в марте–мае соответствует многолетней тенденции колебания цен.
На этой неделе, по сравнению с предыдущей, тариф в 24-месячных фиксированных тарифных планах поставки электроэнергии снизил только Ignitis (до 1 проц.), Elektrum Lietuva и Enefit оставили тарифы без изменений.
Последние два поставщика также не меняли цен и в 12-месячных фиксированных тарифных планах, а Ignitis примерно на 1 проц. снизил только ночной тариф (две зоны).
Предлагаемые поставщиками тарифы в 24-месячных фиксированных тарифных планах колеблются в пределах 0,18–0,34 евро/кВтч (две зоны) и 0,25–0,33 евро/кВтч (одна зона): в среднем 0,262 евро/кВтч (две зоны) и 0,273 евро/кВтч (одна зона).
Тарифы в 12-месячных фиксированных тарифных планах колеблются в пределах 0,17–0,31 евро/кВтч (две зоны) и 0,24–0,30 евро/кВтч (одна зона). Средний тариф составляет 0,250 евро/кВтч и 0,261 евро/кВтч соответственно.
Стоимость гарантированного электроснабжения (план "Стандартный") с 1 июня составляет 0,184 евро/кВтч (одна зона), а также 0,196 евро/кВтч и 0,156 евро/кВтч (две зоны). Это примерно на 8-11 проц. больше стоимости гарантийного электроснабжения в мае.