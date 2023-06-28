Литовское агентство энергетики: электроэнергия на бирже – на 40% дешевле, чем год назад

"По последним данным, средняя стоимость электроэнергии в первом полугодии 2023 г. составляет около 0,09 евро/кВтч без НДС, что примерно на 40 проц. ниже средней цены в первом полугодии 2022 года", – говорится в пресс-релизе агентства.

По данным ЛАЭ, несмотря на июньский рост оптовой цены на электроэнергию на бирже Nord Pool, средняя стоимость одного киловатт-часа по-прежнему ниже той, что фиксировалась в сентябре 2021 г.– марте 2023 г., и составляет 0,10 евро/кВтч.

"Более низкие средние цены были только в марте–мае этого года, когда они составляли 0,07–0,09 евро/кВтч без НДС", – отмечает агентство.

И все же средняя цена на электроэнергию за все дни июня на 24% выше средней биржевой цены в мае и составляет 0,097 евро/кВтч. В мае на бирже Nord Pool она составляла 0,078 евро/кВтч. По данным ЛАЭ, такой рост цен на электроэнергию в июне по сравнению с ценами в марте–мае соответствует многолетней тенденции колебания цен.