Литовское агентство энергетики: цены на топливо в Литве растут третью неделю подряд

По данным ЛАЭ, 5 февраля дизельное топливо в Литве стоило в среднем 1,574 евро/л, а средняя цена на бензин достигла 1,451 евро/л. Средняя цена на бензин на прошлой неделе выросла на 1%, или 0,014 евро/л, а на дизельное топливо – на 2,3%, или 0,035 евро/л.

Цены на бензин растут третью неделю подряд, а средняя цена на дизельное топливо растет уже пятую неделю.

За неделю средние цены на бензин выросли на 0,8-2% во всех сравниваемых странах, кроме Эстонии и Германии, где средние цены снизились на 0,3% и 0,5% соответственно. Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,484 евро/л, что 0,033 евро/л выше, чем в Литве. Для сравнения, средние цены на бензин в Эстонии и Латвии составляют 1,664 евро/л и 1,638 евро/л соответственно.