aA
За период с 1 по 25 октября средняя цена 1 кВт⋅ч на бирже Nord Pool снизилась на 43 проц. по сравнению с сентябрем, и достигла 0,20 евро/кВт⋅ч без НДС. До 25 октября независимого поставщика электроэнергии выбрали 70 проц. всех бытовых потребителей, сообщает Литовское агентство энергетики.
Литовское агентство энергетики: 70% всех бытовых потребителей уже выбрали независимого поставщика
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным на 25 октября, независимого поставщика электроэнергии выбрали 1,18 млн. потребителей. Поставщика еще не выбрали 496 тыс. бытовых потребителей (30 проц. всех бытовых потребителей), из них 429 тыс. подпадают под категорию III этапа либерализации.

Количество потребителей на гарантированном снабжении уменьшилось с 61 тыс. с прошлой недели до 59 тыс. (потребители I и II этапа, не заключившие договора с поставщиками).

Статьи по теме:
Третий этап либерализации рынка электричества в Литве отсрочен: что надо знать жителям

До сих пор 3 поставщика предлагали периоды фиксации цен на электроэнергию (24 или 36 месяцев, 24 или 84 месяца).

"С прошлой недели средний период фиксации цены (18-24 месяца) предлагают только Elektrum Lietuva и Ignitis. На официальном сайте Enefit в настоящее время предлагают период фиксации цен на электроэнергию на 84 месяца", - подчеркивается в сообщении.

За последнюю неделю цену за 1 кВт⋅ч с планами на 18-24 мес. не меняла компания Ignitis. Elektrum Lietuva меняла цена в пределах 0,5-1,5 проц. Enefit не меняла цену за 1 кВт⋅ч с планом на 84 мес.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Глава ЦБ Литвы: прогноз инфляции на следующий год может быть увеличен

В последнее время прогноз инфляции все время...

Жесткая политика Литвы привела к трагедии: нелегальному мигранту пришлось ампутировать ногу

Кризис нелегальных мигрантов нередко приводит к...

Значительно растет аудитория ru.Delfi.lt в Литве

В этом году значительно растет аудитория версии на...

Leonardui Cohenui skirta skulptūra (Daniel Lupshitz nuotr.) Leonardo Coheno skulptūra Vilniuje

После публичной критики муниципалитет убрал мусорные контейнеры от памятника Коэну

Неделю назад столичный муниципалитет сообщил, что...

Новое развлечение в Вильнюсе: открывается парк уникальных световых скульптур

С 28 октября жители и гости Вильнюса смогут посетить...