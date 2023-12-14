Литовским муниципалитетам, пострадавшим от летнего урагана, выделяет 747 000 евро

За 747 тыс. евро из госрезерва будет возмещен ущерб, нанесенный градом, бушевавшим 6-7 августа, крышам жилых домов в Йонишкском, Пакруойском, Паневежском, Ширвинтском и Укмергском районах.
"Учитывая возможности распределения финансовых ресурсов государства, предлагается приоритетом считать оказание поддержки имуществу жителей – возмещение ущерба, причиненного крышам жилых домов", - говорится в справке к проекту постановления.
"На возмещение других видов ущерба как жителям, так и иным субъектам, государственная поддержка не предлагается", - говорится в ней.
Государство частично компенсирует причиненный ущерб – выделит не более 20 евро за квадратный метр ремонта крыши.
Йонишкскому самоуправлению будет выделено 216,2 тыс. евро, Ширвинтскому – 209 тыс. евро, Паневежскому районному – 203,8 тыс. евро, Укмергскому – 87,5 тыс. евро, Пакруойскому – 30,6 тыс. евро.
По информации, предоставленной муниципалитетами, всего от урагана пострадало 66,4 тыс. квадратных метров крыш жилых домов, общий ущерб составил около 1,24 млн евро.
Эти муниципалитеты запросили 6,7 млн евро для компенсации ущерба, нанесенного недвижимости и другому имуществу как жителей, так и фермеров.
В начале августа в Литве были зафиксированы сильные дожди с грозами, крупный град и шквалы, стихия нанесла большой ущерб некоторым хозяйствам в северных регионах страны.
Особенно пострадали Паневежский, Укмергский, Пакруойский, Йонишкский, Ширвинтский районы.