Литовским муниципалитетам, пострадавшим от летнего урагана, выделяет 747 000 евро

 
только на ремонт крыш жилых домов
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič
В среду правительство приняло решение выделить средства муниципалитетам, пострадавшим от сильного урагана летом.

За 747 тыс. евро из госрезерва будет возмещен ущерб, нанесенный градом, бушевавшим 6-7 августа, крышам жилых домов в Йонишкском, Пакруойском, Паневежском, Ширвинтском и Укмергском районах.

"Учитывая возможности распределения финансовых ресурсов государства, предлагается приоритетом считать оказание поддержки имуществу жителей – возмещение ущерба, причиненного крышам жилых домов", - говорится в справке к проекту постановления.

"На возмещение других видов ущерба как жителям, так и иным субъектам, государственная поддержка не предлагается", - говорится в ней.

Государство частично компенсирует причиненный ущерб – выделит не более 20 евро за квадратный метр ремонта крыши.

Йонишкскому самоуправлению будет выделено 216,2 тыс. евро, Ширвинтскому – 209 тыс. евро, Паневежскому районному – 203,8 тыс. евро, Укмергскому – 87,5 тыс. евро, Пакруойскому – 30,6 тыс. евро.

По информации, предоставленной муниципалитетами, всего от урагана пострадало 66,4 тыс. квадратных метров крыш жилых домов, общий ущерб составил около 1,24 млн евро.

Эти муниципалитеты запросили 6,7 млн ​​евро для компенсации ущерба, нанесенного недвижимости и другому имуществу как жителей, так и фермеров.

В начале августа в Литве были зафиксированы сильные дожди с грозами, крупный град и шквалы, стихия нанесла большой ущерб некоторым хозяйствам в северных регионах страны.

Особенно пострадали Паневежский, Укмергский, Пакруойский, Йонишкский, Ширвинтский районы.

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