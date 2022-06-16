Литовский урожай на прилавках – какие цены, и можно ли отличить от польской продукции

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В этом году из-за холодной весны местные ягоды и овощи созревают позже обычного. Однако уже сейчас на прилавках появилась литовская клубника, огурцы.
Braškės Kalvarijų turguje
Braškės Kalvarijų turguje
© DELFI / Rinatas Chairulinas

"Литовскую клубнику, такую, у которой есть вкус, мы начали продавать совсем недавно. Огурцы из теплицы появились несколько месяцев назад, сейчас мы привозим их с поля", – рассказала Эрика, продающая овощи и ягоды на Калварийском рынке.

За килограмм литовских огурцов на рынке просят 2-2,5 евро, клубники - 7 евро (в других местах есть литовская за 6 евро), польская стоит 4-4,5 евро за кг. Польская клубника отличается от литовской не только на вкус – опытный торговец сразу видит, откуда товар. Польские ягоды везут недозрелыми, они созревают в пути, а признаки недозрелости видны по ягодам.

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Несмотря на то, что цена на литовские и польские ягоды отличается в два раза, люди покупают местные ягоды. Иногда литовских продают даже больше, чем польских. Правда, люди покупают немного - от 0,5 кг до нескольких кг.

Другая торговка сказала, что цена на польские и литовские ягоды отличается почти в два раза, но на вкус ягоды почти не отличаются, поэтому покупатели чаще берут польские ягоды.

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