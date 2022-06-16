"Литовскую клубнику, такую, у которой есть вкус, мы начали продавать совсем недавно. Огурцы из теплицы появились несколько месяцев назад, сейчас мы привозим их с поля", – рассказала Эрика, продающая овощи и ягоды на Калварийском рынке.
За килограмм литовских огурцов на рынке просят 2-2,5 евро, клубники - 7 евро (в других местах есть литовская за 6 евро), польская стоит 4-4,5 евро за кг. Польская клубника отличается от литовской не только на вкус – опытный торговец сразу видит, откуда товар. Польские ягоды везут недозрелыми, они созревают в пути, а признаки недозрелости видны по ягодам.
Несмотря на то, что цена на литовские и польские ягоды отличается в два раза, люди покупают местные ягоды. Иногда литовских продают даже больше, чем польских. Правда, люди покупают немного - от 0,5 кг до нескольких кг.
Другая торговка сказала, что цена на польские и литовские ягоды отличается почти в два раза, но на вкус ягоды почти не отличаются, поэтому покупатели чаще берут польские ягоды.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр обороны: поставки оружия Украине - ключ к ее победе в войне с Россией
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в среду...
Успасских о своем уходе: делаю это поздно, это плохо назвал условие отказа от бизнеса в России
14 июня председатель Партии труда Виктор Успасских...
Прогноз погоды: тепла будет больше, но без осадков не обойдется
В ночь на четверг погода была малооблачной, однако днем...
Литовский урожай на прилавках – какие цены, и можно ли отличить от польской продукции
В этом году из-за холодной весны местные ягоды и овощи...
Литовцы ездят в Беларусь за дешевым горючим и сигаретами, к чему это приведет
Жители Литвы ездят в Беларусь за дешевым горючим и...