"Наши коллеги из Западной Европы плохо учили географию – я так могу сказать – они думают, что у нас практически падают бомбы", – сказала экскурсовод Скайдра Кулакаускене.
По ее словам, иностранцы боятся войны, поэтому массово отзывают поездки.
"Я говорила с друзьями экскурсоводами, которые работают с американцами, с туроператорами, которые организуют поездки. Отзывают 99,9% туров", – сказала женщина.
Президент Литовской туристической палаты Жидре Гавелене убеждена, что надо нести информацию о том, что Литва - безопасная страна.
Политики с этим согласны, но говорят, что на коммуникацию надо много денег.
"Мы, наверное, деньгами не можем конкурировать. Думаю, будет лучше результат, если для этого объединятся три страны Балтии", – сказал депутат Андрюс Купчинскас.
По данным LNK, из бюджета турсектору выделят 4 млн. евро помощи, на которую смогут претендовать гостиницы, в которых в 2021 г. оборот снизился хотя бы на 40% и туроператоры, у которых оборот уменьшился на треть, сказал вице-министр экономики Винцас Юргутис.
Планы по оживлению туристического бизнеса в Литве есть и у парламентского Комитета экономики: турагентствам обещают по 3 евро за каждого туриста.
"Максимальная сумма, которую может получить агентство - около 30 000 евро. А пострадавшие из-за того, что туристы не приехали, могут получить субсидии в размере 50 000 евро", – сказал Купчинскас.
Экскурсовод Кулакаускене заметила, что политиков интересуют гостиницы, а рядовые экскурсоводы навряд ли получат помощь. Ее мнение разделила и Гавелене.
Власти обещают не обделить вниманием всех представителей турбизнеса.
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