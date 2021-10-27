Выручка группы достигла 74,7 млн евро и была в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила компания через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.

"По предложению направлений мы приблизились к показателям периода до пандемии. (...) Чистая прибыль, полученная за девять месяцев этого года, по сравнению с очень успешным 2019 годом была меньше всего лишь на 18%", – отметила в пресс-релизе глава группы Аудроне Кейните.

Прибыль группы до уплаты процентов, налогов, учета износа и амортизации (EBITDA) составила 1,98 млн евро (1,58 млн евро убытков).

В этом году Novaturas обслужил более 123 тыс. клиентов – в 2,9 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года, а только в третьем квартале – более чем по 20 тыс. ежемесячно – это в два раза больше, чем во втором квартале. Выручка в июле-сентябре превышала 15 млн евро ежемесячно.

"Если в первой квартал мы называли периодом возобновления деятельности, то второй и особенно третий кварталы года демонстрируют растущий рынок туризма, растущие объемы деятельности и растущие продажи", – отметила А. Кейните.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.