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В январе-сентябре этого года чистая прибыль одного из крупнейших в странах Балтии туроператоров Novaturas составила 1,1 млн евро, за тот же период 2020 года убытки компании составили 3,7 млн евро.
Lietuvos oro uostai atnaujina operacijų valdymo sistemą
Lietuvos oro uostai atnaujina operacijų valdymo sistemą
© Martynas Jaugelavičius

Выручка группы достигла 74,7 млн евро и была в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила компания через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.

"По предложению направлений мы приблизились к показателям периода до пандемии. (...) Чистая прибыль, полученная за девять месяцев этого года, по сравнению с очень успешным 2019 годом была меньше всего лишь на 18%", – отметила в пресс-релизе глава группы Аудроне Кейните.

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Прибыль группы до уплаты процентов, налогов, учета износа и амортизации (EBITDA) составила 1,98 млн евро (1,58 млн евро убытков).

В этом году Novaturas обслужил более 123 тыс. клиентов – в 2,9 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года, а только в третьем квартале – более чем по 20 тыс. ежемесячно – это в два раза больше, чем во втором квартале. Выручка в июле-сентябре превышала 15 млн евро ежемесячно.

"Если в первой квартал мы называли периодом возобновления деятельности, то второй и особенно третий кварталы года демонстрируют растущий рынок туризма, растущие объемы деятельности и растущие продажи", – отметила А. Кейните.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.

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