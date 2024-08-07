Литовский стартап-сектор вырос на 10%, зарплаты достигают 4 400 евро

Сообщается, что во втором квартале этого года стартапы уплатили 110,5 млн евро налогов по сравнению с 92 млн в первом квартале. Больше всего налогов во втором квартале года уплатила компания Vinted, а самые высокие зарплаты платила компания Wargaming.
В настоящее время в литовском стартап-секторе работают 18,1 тыс. специалистов – по сравнению с прошлым годом это число практически не изменилось (II квартал 2023 г. – 18,1 тыс. специалистов), но средняя зарплата, выплачиваемая им, выросла на 16 проц. или 600 евро - до 4,4 тыс. евро во II квартале 2024 г.
Во II квартале 2024 года рубеж в 1 млн евро налогов за квартал перешагнул 21 стартап, тогда как в прошлом году, во II квартале 2023 года, их было 13, рост составил 62 проц.
Более 1 млн евро налогов во II квартале 2024 года помимо уже упомянутых компаний также уплатили стартапы Gurtam, Flo Health, Oxylabs, CarVertical, Surfshark, Zen, Omnisend, Bored Panda, Ovoko, mano.bank, Kongsberg NanoAvionics, SME Go, Paystrax, TransferGo, Hostinger, Nordcurrent.
Больше всего сотрудников в Литве во II квартале 2024 года трудоустроили стартапы Vinted (1457), Nord Security (1212), Wargaming (901), Oxylabs (499) и Planas chuliganas (398).