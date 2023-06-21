Литовский стартап предлагает жителям дополнительно поработать: в месяц можно получить 400 евро

По словам Вежялиса, для этого стартапа Литва - только первый шаг. Они намерены расширяться в Польше и в Скандинавских странах, а позже и на других рынках ЕС.
"В приложении зарегистрировались больше 1500 литовцев. Это самые разные люди – от студентов до мам с детьми, которые могут работать пару часов в день", – сказал он.
По словам Вежялиса, в этом приложении платят не за часы, а за выполненную задачу, поэтому пользователи стараются выполнить задачу быстро.
"От этого зависит зарплата. Задачи в магазинах бывают ясно распределены, поэтому люди выполняют их на 40% быстрее. Это на пользу и торговому центру и работнику", – сказал Вежялис.
Любой совершеннолетний, у которого есть смартфон, может прислать приложение tasku.app, зарегистрироваться в системе, познакомиться с учебным материалом для выполнения задач, сдать несложный тест и идти работать в ближайший магазин.
По словам Вежялиса, удобно то, что человек может выбирать наиболее удобный для себя магазин.
"Сейчас есть возможность работать в магазинах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Паневежиса, Алитуса, вскоре появится возможность работать в магазинах Шяуляя и Паланги, на складах и на АЗС", – сказал собеседник.
По его словам, работа бывает разной: от проверки срока годности товаров, обновления цен, присмотра за товарами на прилавках и фотографирования до поддержания прядка на прилавках.
"Заработок тоже бывает разным. Это может быть 5-минутная работа за 50 центов или большая задача с оплатой в 40 евро.
Каждый человек может сам выбирать, сколько и когда он может и хочет работать, что хочет делать. Те, кто регулярно подрабатывают, могут заработать дополнительно 300-400 евро в месяц", – сказал Вежялис.
Он рассказал, что приложение доступно на литовском, английском и польском языках. Вскоре появится и украинский язык.
"Еще один плюс нашей платформы - быстрый расчет. Деньги платят раз в неделю", – заметил Вежялис.