Литовский стартап предлагает жителям дополнительно поработать: в месяц можно дополнительно получить 400 евро

По словам Вежялиса, для этого стартапа Литва - только первый шаг. Они намерены расширяться в Польше и в Скандинавских странах, а позже и на других рынках ЕС.

"В приложении зарегистрировались больше 1500 литовцев. Это самые разные люди – от студентов до мам с детьми, которые могут работать пару часов в день", – сказал он.

По словам Вежялиса, в этом приложении платят не за часы, а за выполненную задачу, поэтому пользователи стараются выполнить задачу быстро.

"От этого зависит зарплата. Задачи в магазинах бывают ясно распределены, поэтому люди выполняют их на 40% быстрее. Это на пользу и торговому центру и работнику", – сказал Вежялис.

Любой совершеннолетний, у которого есть смартфон, может прислать приложение tasku.app, зарегистрироваться в системе, познакомиться с учебным материалом для выполнения задач, сдать несложный тест и идти работать в ближайший магазин.

По словам Вежялиса, удобно то, что человек может выбирать наиболее удобный для себя магазин.