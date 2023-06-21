21 июня 2023 г. 15:33

Литовский стартап предлагает жителям дополнительно поработать: в месяц можно дополнительно получить 400 евро

 
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ФОТО: Shutterstock

Литовский стартап Traxlo недавно привлек инвестиции в размере 600 000 евро и создал мобильное приложение Tasku. С помощью этого приложения любой житель Литвы может дополнительно заработать, выполняя небольшие одноразовые работы в магазинах разных городов страны. О том, сколько литовцев пользуется этой возможностью, и сколько можно заработать, рассказывает основатель стартапа Паулюс Вежялис.

По словам Вежялиса, для этого стартапа Литва - только первый шаг. Они намерены расширяться в Польше и в Скандинавских странах, а позже и на других рынках ЕС.

"В приложении зарегистрировались больше 1500 литовцев. Это самые разные люди – от студентов до мам с детьми, которые могут работать пару часов в день", – сказал он.

„Traxlo“ įkūrėjai Paulius Vėželis ir Almantas Zemblys

По словам Вежялиса, в этом приложении платят не за часы, а за выполненную задачу, поэтому пользователи стараются выполнить задачу быстро.

"От этого зависит зарплата. Задачи в магазинах бывают ясно распределены, поэтому люди выполняют их на 40% быстрее. Это на пользу и торговому центру и работнику", – сказал Вежялис.

Любой совершеннолетний, у которого есть смартфон, может прислать приложение tasku.app, зарегистрироваться в системе, познакомиться с учебным материалом для выполнения задач, сдать несложный тест и идти работать в ближайший магазин.

По словам Вежялиса, удобно то, что человек может выбирать наиболее удобный для себя магазин.

Mobilioji aplikacija „Tasku“

"Сейчас есть возможность работать в магазинах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Паневежиса, Алитуса, вскоре появится возможность работать в магазинах Шяуляя и Паланги, на складах и на АЗС", – сказал собеседник.

По его словам, работа бывает разной: от проверки срока годности товаров, обновления цен, присмотра за товарами на прилавках и фотографирования до поддержания прядка на прилавках.

"Заработок тоже бывает разным. Это может быть 5-минутная работа за 50 центов или большая задача с оплатой в 40 евро.

Каждый человек может сам выбирать, сколько и когда он может и хочет работать, что хочет делать. Те, кто регулярно подрабатывают, могут заработать дополнительно 300-400 евро в месяц", – сказал Вежялис.

„Traxlo“ komanda

Он рассказал, что приложение доступно на литовском, английском и польском языках. Вскоре появится и украинский язык.

"Еще один плюс нашей платформы - быстрый расчет. Деньги платят раз в неделю", – заметил Вежялис.

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