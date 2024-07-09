2024.07.09 16:20

Литовский стартап Broswarm разрабатывает технологии обнаружения мин

 
ELTA
ru.DELFI.lt
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ФОТО: KAM

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте с представителями инновационного стартапа Broswarm, разрабатывающего передовые технологии обнаружения мин, обсудила планы деятельности компании.

„Сильная и создающая инновационные решения оборонная промышленность имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения национальной безопасности. Мы продолжим инвестировать в укрепление экосистемы оборонных инноваций и помогать компаниям этого сектора присоединяться к международным цепочкам“, - сказала министр экономики и инноваций А. Армонайте.

Как указывает министерство, Broswarm разрабатывает датчик нового поколения, позволяющий определять форму объекта даже под землей. Основное назначение этого устройства – обнаружение мин.

Данные с этого датчика и других датчиков, прикрепленных к дрону, позже обрабатываются искусственным интеллектом и точно маркируют объекты в исследуемой зоне.

В этом году на развитие технологии стартап привлек инвестиции в размере 100 тыс. долларов США.

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