Литовский Šiaulių bankas запретил расчеты своими картами в Беларуси

"В целях обеспечения требований санкций Šiaulių bankas с 11 октября полностью приостанавливает платежные операции с платежными картами в Республике Беларусь. Это означает, что в местах торговли или оказания услуг на территории Беларуси расчеты платежными картами Šiaulių bankas будут невозможны", - говорится в сообщении на сайте банка.

"Эти ограничения не должны оказать существенного влияния на наших клиентов, так как в Беларуси очень мало расчетов. Поэтому мы рекомендуем клиентам, отправляющимся в Беларусь, заранее подумать о других способах оплаты", – сказала директор Департамента предотвращения финансовых преступлений Šiaulių bankas Симона Урбанавичюте.