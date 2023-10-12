Литовский Šiaulių bankas запретил расчеты своими картами в Беларуси

 
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Šiaulių bankas
Šiaulių bankas
ФОТО: Įmonės nuotr.

Литовский Šiaulių bankas с 11 октября полностью прекратил операции с платежными картами на территории Беларуси, сообщает afn.by.

"В целях обеспечения требований санкций Šiaulių bankas с 11 октября полностью приостанавливает платежные операции с платежными картами в Республике Беларусь. Это означает, что в местах торговли или оказания услуг на территории Беларуси расчеты платежными картами Šiaulių bankas будут невозможны", - говорится в сообщении на сайте банка.

"Эти ограничения не должны оказать существенного влияния на наших клиентов, так как в Беларуси очень мало расчетов. Поэтому мы рекомендуем клиентам, отправляющимся в Беларусь, заранее подумать о других способах оплаты", – сказала директор Департамента предотвращения финансовых преступлений Šiaulių bankas Симона Урбанавичюте.

На территории России расчеты по платежным картам Šiaulių bankas приостановлены уже с марта 2022 года.

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