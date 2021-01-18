Литовский рынок подержанных легковых автомобилей в прошлом году уменьшился на 25,7%

Их средний возраст составлял 10,9 года. Доля дизельных автомобилей составляла 67,1% (в 2019 году – 69,1%), сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

Только в декабре в страну ввезено 9,7 тыс. подержанных легковых автомобилей - на 42,5% меньше, чеи в декабре 2019 года. Больше всего зарегистрировано автомобилей марок Volkswagen, BMW и Audi.