Литовский рынок подержанных легковых автомобилей в прошлом году уменьшился на 25,7%

Их средний возраст составлял 10,9 года. Доля дизельных автомобилей составляла 67,1% (в 2019 году – 69,1%), сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.
Только в декабре в страну ввезено 9,7 тыс. подержанных легковых автомобилей - на 42,5% меньше, чеи в декабре 2019 года. Больше всего зарегистрировано автомобилей марок Volkswagen, BMW и Audi.
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