aA
В 2020 году в Литву было ввезено и зарегистрировано 147,1 тыс. подержанных легковых автомобилей - на 25,7: меньше, чем в 2019 году.
Литовский рынок подержанных легковых автомобилей в прошлом году уменьшился на 25,7%
© DELFI / Kotryna Dagenytė

Их средний возраст составлял 10,9 года. Доля дизельных автомобилей составляла 67,1% (в 2019 году – 69,1%), сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

Только в декабре в страну ввезено 9,7 тыс. подержанных легковых автомобилей - на 42,5% меньше, чеи в декабре 2019 года. Больше всего зарегистрировано автомобилей марок Volkswagen, BMW и Audi.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Власти Литвы планируют изменить налог на автомобили: платить придется каждый год (214)

Власти в Литве намерены пересмотреть налог на...

В прошлом году рынок новых автомобилей сократился на 14,8% (3)

В январе-декабре прошлого года в Литве были...

TOP новостей

Эксперты: чтобы избежать третьей волны, максимум ограничений надо сохранить до начала марта (7)

В понедельник правительство Литвы на удаленном...

Литва призывает ЕС ввести санкции в отношении России из-за задержания Навального (349)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Глава Минздрава Литвы: на признаки оживления бизнес может рассчитывать в марте (11)

Первые партии быстрых тестов на антигены в Литву...

Беларусь лишена права проведения чемпионата мира по хоккею

Сегодня члены Совета IIHF (Международной федерации...

Анализ пандемии в Литве: если отказаться от некоторых ограничений, результата придется ждать на месяц дольше (18)

По данным за 14 января, в Литве наблюдается улучшение...