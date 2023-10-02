Литовский рынок подержанных авто в сентябре упал на 0,5%

В прошлом месяце были зарегестрированы 2262 легковых личных автомобиля и 261 легковое коммерческое авто, сообщили в компании.
В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Toyota (586 ед.), за ней следовали Skoda (313) и Volkswagen (209). Среди престижных марок лидировали BMW (74 ед.).
В сентябре среди автомобилей для личного пользования (М1) лидировали Toyota Corolla (205 ед.), Toyota RAV4 (148) и Skoda Octavia (118). Среди легковых коммерческих автомобилей (N1) самыми популярными были Volkswagen Crafter (43 ед.) и Peugeot Partner (41 ед.).
Также следует отметить, что в сентябре было зарегистрировано на 42,9 проц. больше электромобилей, чем год назад.
В январе-сентябре 2023 г. всего в Литве зарегистрирован 23 961 новый легковой автомобиль, т. е. что на 3,1 проц. больше, чем за соответствующий период прошлого года.