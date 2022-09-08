В письме руководителя компании, копия которого получил 15min.lt, написано, что такое решение было принято из-за нехватки аммиака, одного из основных видов сырья. Компания постепенно будет остановлена 13-15 сентября.
По словам генерального директора Lifosa Регвиты Ивановене, прежняя приостановка производства была вызвана большим и внезапным ростом цен на природный газ, что привело к увеличению закупочных цен на аммиак в несколько раз за последние несколько месяцев, а также остановкой единственного поставщика аммиака - литовского завода Achema.
Из-за западных санкций против России деятельность Lifosa была приостановлена на четыре месяца с мая по август. До кризиса в Lifosa работало более 900 человек.
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