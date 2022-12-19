Представитель компании по связям с общественностью Индре Мажейкене на прошлой неделе сообщила BNS, что процесс возобновления производства уже начался, и в начале этой недели предприятие начнет работать в сокращенном режиме. Оно будет производить основную продукцию, включая азотно-фосфорные удобрения, диаммоний фосфат, другие удобрения и кормовые материалы.

До сих пор 21% работников предприятия находился в простое, компания надеется постепенно вернуть их обратно по мере ускорения производственного процесса.

В настоящее время в компании работает 908 сотрудников.

После объявления Евросоюзом санкций в отношении близкого к Кремлю российского олигарха Андрея Мельниченко 9 марта счета Lifosa были заморожены, а 10 апреля компания приостановила свою деятельность. 24 мая в компании начал работать временный администратор, в задачу которого входит обеспечение деятельности компании без нарушения международных санкций.

Из-за западных санкций против России деятельность Lifosa впервые была приостановлена ​​с 10 апреля по 7 августа.