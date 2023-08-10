Литовский морской кластер предлагает сплавлять украинское зерно по Неману

Литовский морской кластер, объединяющий морской бизнес и научное сообщество страны, предлагает найти оптимальное решение для связи с портом с использованием артерии Немана (Нямунаса). Уже проведена работа по анализу таких возможностей, предпринимаются большие усилия по возрождению грузовых речных перевозок по крупнейшей реке страны.
Первая баржа в Литве после восстановления независимости, доставившая грузы из Клайпедского морского порта, пришвартовалась в порту Марвяле в Каунасе в 2019 году, и с тех пор реализован целый ряд успешных логистических проектов, судоходный канал постоянно модернизируется.
Литовский морской кластер вместе с учредителями и членами этой ассоциации, Клайпедской морской грузовой компанией Bega, АО Vakarų laivų gamykla, в сотрудничестве с Дирекцией внутренних водных путей и Клайпедским университетом в 2021 г. подготовил проект "Электрификация для зеленого порта". Реализация этого проекта создаст условия для развития грузоперевозок по внутренним водным путям, расширит рынок услуг Клайпедского порта и их доступность, а также сократит выбросы CO2 при перевозке грузов между регионами Литвы и Клайпедским морским портом.
"При транспортировке украинского зерна по железной дороге и его перегрузке в Каунасе пришлось бы менять колею или перегружать контейнер с одного состава на другой один, а не два раза – это существенно повлияло бы на экономию издержек. Можно было бы усовершенствовать мощности по хранению и перевалке зерна Linas Agro, уже работающих на причалах Немана в Каунасе и Юрбаркасе. Также европейский опыт показывает, что грузоперевозки по внутренним водным путям могут быть на 30-40% дешевле, чем по суше", - сказал глава Bega Лаймонас Римкус.
Оценивая экономические аспекты и важность обеспечения бесперебойных экспортных процессов, по мнению Римкуса, западные страны не должны забывать и об экологическом факторе. Благодаря разработанному в Литве проекту электрического толкателя барж зеленый коридор внутренних водных путей обеспечит перевозку грузов с нулевым уровнем выбросов.
По словам Римкуса, строительство европейской железнодорожной колеи до Клайпеды является стратегической задачей, но требует времени.
"Включив уже сейчас свои внутренние водные пути в транспортную цепочку, Литва могла бы принимать в Клайпедском порту не только украинское зерно, которое сплавляется по Неману, но и другие грузы.
Открытие возможности перегружать грузы из железнодорожных вагонов и контейнеров в Каунасе и продолжать перевозку грузов по реке в Клайпеду повысит привлекательность нашего порта на рынке юго-востока Польши. Благодаря развитому водному пути, приближающему морские грузовые перевозки Клайпеды к этому региону соседней страны примерно на 100 километров, мы стали бы альтернативой портам Гданьск и Гдыня", - сказал он.