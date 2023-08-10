10 августа 2023 г. 14:28

Литовский морской кластер предлагает сплавлять украинское зерно по Неману

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Grūdų ūkis
Grūdų ūkis

После выхода России из соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, новыми воротами для этого груза может стать Клайпедский порт, и при анализе различных вариантов того, как зерно может попасть в литовский портовый город, предлагается оценить возможности использования для этих целей внутреннего водного коридора, говорится в сообщении.

Литовский морской кластер, объединяющий морской бизнес и научное сообщество страны, предлагает найти оптимальное решение для связи с портом с использованием артерии Немана (Нямунаса). Уже проведена работа по анализу таких возможностей, предпринимаются большие усилия по возрождению грузовых речных перевозок по крупнейшей реке страны.

Первая баржа в Литве после восстановления независимости, доставившая грузы из Клайпедского морского порта, пришвартовалась в порту Марвяле в Каунасе в 2019 году, и с тех пор реализован целый ряд успешных логистических проектов, судоходный канал постоянно модернизируется.

Литовский морской кластер вместе с учредителями и членами этой ассоциации, Клайпедской морской грузовой компанией Bega, АО Vakarų laivų gamykla, в сотрудничестве с Дирекцией внутренних водных путей и Клайпедским университетом в 2021 г. подготовил проект "Электрификация для зеленого порта". Реализация этого проекта создаст условия для развития грузоперевозок по внутренним водным путям, расширит рынок услуг Клайпедского порта и их доступность, а также сократит выбросы CO2 при перевозке грузов между регионами Литвы и Клайпедским морским портом.

"При транспортировке украинского зерна по железной дороге и его перегрузке в Каунасе пришлось бы менять колею или перегружать контейнер с одного состава на другой один, а не два раза – это существенно повлияло бы на экономию издержек. Можно было бы усовершенствовать мощности по хранению и перевалке зерна Linas Agro, уже работающих на причалах Немана в Каунасе и Юрбаркасе. Также европейский опыт показывает, что грузоперевозки по внутренним водным путям могут быть на 30-40% дешевле, чем по суше", - сказал глава Bega Лаймонас Римкус.

Оценивая экономические аспекты и важность обеспечения бесперебойных экспортных процессов, по мнению Римкуса, западные страны не должны забывать и об экологическом факторе. Благодаря разработанному в Литве проекту электрического толкателя барж зеленый коридор внутренних водных путей обеспечит перевозку грузов с нулевым уровнем выбросов.
По словам Римкуса, строительство европейской железнодорожной колеи до Клайпеды является стратегической задачей, но требует времени.

"Включив уже сейчас свои внутренние водные пути в транспортную цепочку, Литва могла бы принимать в Клайпедском порту не только украинское зерно, которое сплавляется по Неману, но и другие грузы.

Открытие возможности перегружать грузы из железнодорожных вагонов и контейнеров в Каунасе и продолжать перевозку грузов по реке в Клайпеду повысит привлекательность нашего порта на рынке юго-востока Польши. Благодаря развитому водному пути, приближающему морские грузовые перевозки Клайпеды к этому региону соседней страны примерно на 100 километров, мы стали бы альтернативой портам Гданьск и Гдыня", - сказал он.

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