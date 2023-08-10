Литовский морской кластер предлагает сплавлять украинское зерно по Неману

"При транспортировке украинского зерна по железной дороге и его перегрузке в Каунасе пришлось бы менять колею или перегружать контейнер с одного состава на другой один, а не два раза – это существенно повлияло бы на экономию издержек. Можно было бы усовершенствовать мощности по хранению и перевалке зерна Linas Agro, уже работающих на причалах Немана в Каунасе и Юрбаркасе. Также европейский опыт показывает, что грузоперевозки по внутренним водным путям могут быть на 30-40% дешевле, чем по суше", - сказал глава Bega Лаймонас Римкус.