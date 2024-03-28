Литовский инвестор Sirin Development требует у Рижской думы компенсировать потерю 22 участков возле аэропорта

Sirin Development надеется, что процесс возврата уплаченных за землю денег — 5,7 млн евро — начнется как можно скорее.
Член правления Sirin Development Лауринас Кузавас сообщил LETA, что иные возникшие убытки также будут детально подсчитаны, поскольку после покупки земли компания все время платила земельный налог и проценты банкам, которые кредитовали приобретение участков, были и другие траты. Как только Sirin Development получит официальное уведомление об отмене аукциона, компания также потребует возмещения возникших убытков.
"Мы уважаем решения учреждений и будем их выполнять. Однако с сожалением констатируем, что разногласия латвийских учреждений подрывают имидж Риги и всей страны, становясь препятствием для привлечения иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест и увеличения доходов бюджета. Тем более что это происходит в тот момент, когда иностранные инвесторы уже очень осторожны и избегают вкладывать средства в страны Балтии", — сказал Кузавас.
Он добавил, что ситуация действительно неприятная, поскольку Sirin Development посвятила этому проекту много времени, сил и финансовых ресурсов.
"Утеряна хорошая возможность проекта, который принес бы реальную пользу и городу, и аэропорту, и предприятию. Как видите, эта ситуация неприятна и для самого самоуправления", — добавил Кузавас.
Как земельные участки были отданы в частные руки и возвращены Риге
Как уже сообщалось, Рижская дума вынуждена согласиться с доводами генерального прокурора Юриса Стуканса, что процесс приватизации земельных участков рядом с аэропортом в 2012 году был противоправным, заявил на пресс-конференции мэр столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") в среду, 27 марта.
Генеральный прокурор Юрис Стуканс, напомним, потребовал, чтобы Рижская дума вернула себе право собственности на эти участки, поскольку они необходимо для выполнения государственных функций. Между Рижской думой и Министерством сообщения был острый обмен мнениями на тему, почему этот факт — земля необходима государству и не должна перейти в частные руки — был упущен из виду.
6 марта Рижская дума после двух срывов кворума все же исполнила требование генпрокурора: приняла решение признать недействительным принятое 21 сентября 2022 года решение о завершении приватизации 22 земельных участков возле аэропорта. Тем самым столичное самоуправление восстановило свои права собственности на эти земельные участки. По словам Кирсиса, земля будет передана государству.
Ранее, в 2010 году, когда мэром Риги был Нил Ушаков ("Согласие"), депутаты Рижской думы поручили муниципальному предприятию SIA Rīgas pilsētbūvnieks реализовать на этих земельных участках проект создания регионального выставочного и конференц-центра и вложили земельные участки в уставной капитал предприятия.
Позже, в 2012 году, Рижская дума отказалась от этого проекта и решила передать земельные участки на приватизацию.
В 2022 году земельные участки были проданы на аукционе 22 за 5,7 млн евро SIA Cella Investment 3, принадлежащее девелоперу Sirin Development. В свою очередь, Sirin Development входит в состав зарегистрированного в Литве холдинга ME Holding NT. В 2023 году самоуправление решило приступить к разработке территориального плана. Литовский инвестор собирался построить на купленной земле крупный складской центр.
Общая площадь участков составляет 389 394 квадратных метра. Они расположены примерно в 400 метрах от огороженной территории аэропорта и границы города с Марупским краем, в квартале между улицами Мазас Грамздас, Калнциема, Микленю, Каркла и Мукупурва. Граница земельных участков также находится примерно в 500 метрах от Карля Улманя гатве, с ее правой стороны, в сторону центра города, и примерно в 600 метрах от шоссе, ведущего в аэропорт.