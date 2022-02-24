Литовский бизнес расторгает соглашения с российскими компаниями

Глава Norfa Дундулис сказал редакции, что он принял ясное решение по заказам из России.

"Мы не делаем новые заказы в России. От белорусских товаров мы отказались "со времен самолета", а сейчас, поскольку ситуация такая, не будет новых заказов и в России. Украина пока тоже под вопросом, там появляются проблемы с расчетом", – сказал он.

По словам Дундулиса, из России обычно везли конфеты и майонез.

"Это небольшой список товаров", – уточнил он. Дундулис сказал, что остатки российских товаров еще можно найти на прилавках, но новых заказов не будет.

"Я против убийства людей и против войны. Несмотря на убеждения, религиозную принадлежность, людей за это не должны убивать", – сказал предприниматель.

Янулявичюс также сказал, что уменьшится объем отношений с Россией.

"Больше всего отвернуться могут в вопросе импорта сырья из этой страны. Нашему бизнесу надо искать альтернативу, в этом сложность. Конечно, бизнес отворачивается от России", – заметил он.

Первым эту информацию представил портал lrt.lt.