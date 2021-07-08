Литовский бизнес не видит возможности трудоустройства нелегальных мигрантов

Несмотря на нехватку работников, литовский бизнес не видит возможности трудоустройства нелегалов. Водить большегрузные машины они не могут, поскольку у них нет соответствующей квалификации для работы в ЕС. Нет у них и навыков работы в сфере строительства. Даже клининговые компании утверждают, что предлагают, скорее дополнительную работу, а постоянные вакансии - это всего несколько сот мест на всю Литву.

Предприниматели рекомендуют делать все возможное для депортации мигрантов и ввоза квалифицированных специалистов, которых в Литве очень не хватает. Более того – в Литве есть 240 000 безработных, которые не могут найти себе рабочее место.

Директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте заверила, что возможности мигрантов закрепиться в Литве практически равны нулю – ни о какой законной трудовой деятельности не может быть и речи.

Авулис отметил, что в сфере строительства в Литве требуются квалифицированные специалисты - отдельщики, бетонщики и т.д. "Всегда лучше ввозить ту рабочую силу, которая нам нужна, а не наоборот, когда появляются какие-то люди, и мы думаем, что же с ними делать. Конечно, какую-то работу им найти можно, но, думаю, лучше будет бороться с этим явлением, чтобы мигранты не попадали в нашу страну", – сказал он.

"Подходящие работники есть в соседних странах, в Беларуси, например, но сейчас со стороны правительства мы видим равнодушие и непонимание в вопросе ввоза работников", – сожалел Авулис.

"Я считаю, что таких работников могли бы принимать компании, занимающиеся вывозом и уборкой мусора, клининговые компании. В Германии, Великобритании такую работу выполняют именно те люди, о которых мы говорим. Я не видел ни одного британца или немца, который собирал бы мусор и вывозил контейнеры. Может, в этом секторе есть перспектива. В строительном секторе нужна хотя бы минимальная квалификация и способности", – заметил он.

Малый и средний бизнес также не видит возможности трудоустройства мигрантов.

"Знаете, у нас в Литве есть 240 000 безработных. У нас есть 40 000 свободных рабочих мест – значит, эту проблему Литва должна решать за счет своих ресурсов. Я не могу сказать, помогут ли тут мигранты – надо смотреть, кто они, какая у них специальность, почему едут сюда. Вероятно, это экономические мигранты. Этот вопрос должно решать правительство", – сказала председатель совета Малого и среднего бизнеса Даля Матукене.

"В первую очередь человек должен хотеть работать. Он должен быть мотивирован. Из того, что я слышу, я понимаю, что они вообще не хотят оставаться в Литве, просто воспользуются ею на время. Кто хочет работать, приезжает из третьих стран с разрешением на работу", – заметила она.

Владелец клининговой компании CorpusA Эгидиюс Сакалаускас заметил, что такая работа на полный рабочий день - редкость, поэтому мигрантам это не подойдет.

"В нашем секторе нет острой нехватки работников и требуется определенная квалификация. При этом зарплаты в этом секторе не очень большие. Большая часть предлагаемых мест не рассчитана на полную занятость, поэтому это скорее приработок, чем основная работа", – сказал Сакалаускас. По его словам, если бы мигрантов пришлось интегрировать, то они могли бы занять не больше 5% мест.

Он заметил, что в этом секторе, максимальная зарплата - 500 евро в месяц.

По его словам, для беженцев с Востока такая сфера деятельности вряд ли будет привлекательной.

Генсек ассоциации Linava Зенонас Буйвидас заверил, что мигранты заслуживают сочувствия, но работа в транспортном секторе для них вряд ли найдется.

"Им сначала надо пройти курсы, повысить квалификацию", – сказал он, напомнив о том, что в Литве немало и своих безработных.

Гудзинскайте заметила, что мигранты не могут работать в Литве, пока не получат убежище.

"Юридически это невозможно, поскольку они пришли в Литву незаконно", – сказала она.

По ее словам, большая часть мигрантов просит убежища. Им его предоставят, если будут данные о том, что на родине они сталкиваются с преследованием, тогда они и смогут работать в Литве.

"Но среди этих людей таких практически нет. Поэтому перспективы трудоустройства этих людей равны 0", – сказала Гудзинскайте.

Что же тогда с ними делать? С ними будут работать, выяснять их личности, потом свяжутся со страной, гражданами которой они являются и начнут процедуру депортации на родину.

Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что большая часть мигрантов приехала из Камеруна, Ирака и Конго.

Перед их депортацией ДМ должен рассмотреть их заявки на получение статуса беженца.

"Поскольку в странах, откуда родом эти люди, нет литовского посольства, приходится действовать через посольства других стран, в процедуре депортации участвуют международные организации", – сказал Мишутис, заметив, что каждая заявка рассматривается 2-3 месяцев, однако мигранты еще могут обжаловать эти решения.

Он заметил, что среди мигрантов практически нет тех, кто мог бы законно остаться в Литве. Он заметил, что после принятия решения отказать в убежище, одни уезжают сами, а в высылке других участвуют международные организации. Депортацию компенсируют из фондов ЕС. Мишутис подтвердил, что нелегалы не могут законно работать в Литве.