Литовский бизнес не разорвал связи с Россией: все еще пытаются ввозить запрещенные товары

С момента введения первого пакета санкций в отношении России, а потом и Беларуси прошло 3 месяца. Сначала литовский бизнес старался быстрее вывезти свои товары и ввезти российские, в Литву ехали полные тягачи и вагоны с сырьем, которое попало под санкции, утверждали, что нужно время, чтобы поменять ориентацию.

По прошествии 4 месяцев торговля с Россией продолжается, сказал экономист Александр Изгородин.

"Цифры уменьшаются и в последнее время значительно. Если с начала года экспорт в Россию сократился на 1/5, то в апреле картина полностью изменилась, падение составило 60%", – сказал он.

Однако ситуация с импортом иная. Литовский бизнес не прекратил контакты с попавшими под санкции компаниями.

"Развернули, т.е. не дали ввезти или оформить больше 1000 импорта", – сказал представитель таможни Роландас Юргайтис.

Сообщалось, что составили больше 100 протоколов в связи с административными правонарушениями, начато несколько десятков расследований.

"Создается такое впечатление, что война войной, Украине мы сочувствуем, но деньги деньгами, бизнес бизнесом, и не весь бизнес, хочу сказать, патриотически прекратил свою деятельность. Есть те, кто продолжает и не хочет прекращать", – сказал Юргайтис.

Иными словам, есть компании, которые все еще заказывают товары из России и Беларуси, но эти товары не раз в Литве не впускали.

"Когда они подают декларацию во второй, в третий раз, в надежде, что попадут на такого сотрудника, который пропустит, и так они обойдут санкции", – сказал Юргайтис.

Чаще всего в Литву везут древесину, а подобные случаи фиксируются и в других странах Балтии. В Латвии зарегистрировано почти 400 попыток ввоза запрещенных товаров. Также начаты расследования.

"Это вторичные санкции, которые применяются в отношении конкретных белорусских компаний, с которыми у латвийских предпринимателей уже были договоры, до санкций, они продолжают делать заказы. К сожалению, и сами латыши ездят в Беларусь", – сказал председатель Комитета иностранных дел Латвии Рихардс Колс.

В Латвию впускают товары только тех компаний, с которыми договоры подписали еще до введения санкций, но, похоже, латыши начали подделывать договоры. Власти Латвии говорят, что у них есть механизмы для обуздания таких действий.

В Литве также были случаи подделки дат на документах, поскольку до введения санкций ЕК сделала исключения – разрешила завершить сделки с Россией и Беларусью в определенный срок. Таможня сейчас следит за случаями изменения происхождения товаров.

"Тут двойной контроль. Мы смотрим через призму товаров, а банк – через расчеты. В данном случае, если нет денег, не будет и товаров, а нет товаров – нет и денег", – сказал Юргайтис.

Некоторые экономисты говорят, что бизнес еще не совсем понимает, какие компании попали под санкции.

"Если мы возьмем стандартную небольшую литовскую компанию, ей физически сложно отследить все ограничения, запреты, понять., что можно экспортировать, что нельзя", – сказал Изгородин.

"Ответственный бизнес, как и многие предприниматели, декларирует, обязан знать своих клиентов, своих партнеров", – заметила адвокат EY-LAW Инга Пакалнишке.

Если этого нет, то ждут санкции и уголовная ответственность.

"Вопрос риторический, кто погасит убытки, которые несет бизнес? Применение санкций - вопрос политический, поэтому все в мире несут убытки", – сказала юрист.