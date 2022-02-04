В сообщении сказано, что это сложное решение планируется после того, как оценят все возможные альтернативы. Конкретные решения примут после их обсуждения с представителями работников.
Директор персонала "ЛЖД" Ирена Янкуте-Балкине сказала, что во время беседы с профсоюзами обсудили ожидания на будущее – если изменится ситуация, работников примут обратно.
Кроме того, специалистам разных сфер предлагают больше 100 свободных позиций в других компаниях группы.
Председатель профсоюзов компании Вилюс Лигейка сказал, что ему понятна вся сложность ситуации и он призывает искать решения, которые наилучшим образом отразят интересы работников.
"Работникам нужна защита, в числе приоритетных вопросов должен быть вопрос защиты их интересов. Компания - один из самых крупных работодателей в стране, поэтому, я надеюсь, она серьезно отнесется к этому вопросу. Призываем стороны к диалогу, который поможет сохранить рабочие места", – сказал Лигейка.
Пресс-секретарь LTG Мантас Дубаускас не стал детализировать, из какой компании планируется уволить больше всего работников, а также отказался подтверждать, что планирующиеся увольнения связаны с прекращенным с февраля транзитом белорусских удобрений.
"Планирующиеся изменения связаны с изменившейся ситуацией", – сказал агентству BNS Дубаускас.
В группу "ЛЖД" входит оператор железнодорожной сети страны LTG Infra, компания пассажирских перевозок LTG Link, перевозчик грузов LTG Cargo, прокладчик ж/д Geležinkelio tiesimo centras (GTC) и другие дочерние компании.
В компаниях группы "ЛЖД" работает 8000 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Официальная статистика COVID-19 в Литве: о части случаев вовсе не сообщалось (4)
До сих пор официально сообщалось только о случаях...
Саулюс Чаплинскас: вирус поменял свои свойства - это факт (3)
Политические решения в связи с пандемией коронавируса...
Валатка: никого спасать не надо, Литва еще никогда так хорошо не жила (65)
Политический обозреватель Римвидас Валатка сравнил...
"Литовские железные дороги" уволят почти 300 человек (11)
"Литовские железные дороги" до конца этого года уволят...
Экономист раскритиковал некоторые предложения президента Литвы (48)
"Такие выплаты - абсолютное зло. Мы просто потакаем...