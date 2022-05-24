Напомним, что отдыхающих в Кретинге или Клайпеде пересаживают на автобусы и доставляют на курорты литовского взморья.
Перевозка на автобусе включена в билет, равно как и плата за переправу на пароме и экологический сбор. Во время поездки маленьким пассажирам организуют развлечения и игры, пассажиры смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi.
"В поезде можно выбрать место у столика, везти с собой домашних животных, велосипеды, самокаты и коляски, а также чемоданы", – сказал глава LTG Link Линас Баужис.
Поезда из Вильнюса будут выходить по пятницам в 16.11 ч. и субботам в 9.04 ч. В пятницу пассажиры в Паланге будут в 20.30 ч., в Ниде – в 22.30 ч., а в субботу соответственно в 13.25 и 15.10 ч.
Назад пассажиры будут выезжать в воскресенье: из Ниды – в 16.05 ч., а из Паланги – в 18.25 ч. Поезд приходит в Вильнюс в 23 ч.
Билет в вагоне второго класса туда и обратно до Паланги стоит 48,17 евро, до Ниды - 50,12 евро.
Скидки полагаются для групп: 10% скидка полагается компании из 3-4 человек. Студентам полагается скидка 50%.
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