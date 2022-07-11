Литовская таможня сообщила, что для некоторых удобрений российского происхождения или ввозимых из России предусмотрены определенные исключения - при предоставлении установленных квот с 10 июля можно будет перевозить 837,5 тыс. тонн хлористого калия и 1,58 млн. тонн минеральных и химических удобрений в год.
С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России, через Литву запрещается перевозить цемент, алкоголь, изделия из древесины, стекла, алюминия, бумаги, гипс, судовые детали и другие товары российского происхождения.
Коммуникационный партнер ЛЖД Котрина Дзикарайте говорит, что в первом полугодии этого года через Литву в Калининград и обратно было перевезено 550 тыс. тонн грузов, в отношении которых вступили в силу новые санкции.
"Из этого количества черные металлы составляли до 9% всех транзитных грузов Россия-Калининград, цемент - 3%, алкогольная продукция - 1,4%, изделия из дерева - 0,6%, остальное составляли различные другие подсанкционные товары", - сказала BNS в понедельник Дзикарайте.
В январе-мае по железной дороге из России в Калининград через Литву было перевезено около 2,6 млн тонн грузов - в основном уголь (1 млн тонн), нефть и продукты ее переработки (0,6 млн тонн), а также продукты сельского хозяйства (0,4 млн тонн).
За это время из Калининграда в Россию было перевезено около 0,7 млн тонн грузов - в основном продукты пищевой промышленности (0,5 млн тонн), прочие грузы - в небольших объемах.
С 10 августа вступит в силу запрет на транзит угля и другого твердого ископаемого топлива, а с 5 декабря — на российскую нефть и нефтепродукты.
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