"Литовские железные дороги" планируют уволить около 2000 работников

На выходное пособие работникам будет выделено 6 млн. евро, сообщила компания.

Около 1200 работников, которые будут уволены, работают в дочерней грузовой компании LTG Cargo, около 500 – в инфраструктурной LTG Infra, около 300 - в LTG. В компаниях группы в целом работает около 9200 человек.

Как говорится в сообщении, LTG, и Служба занятости будут оказывать помощь увольняемым работникам.

Ранее компания заявляла, что в этом году перевезет примерно в два раза меньше грузов — около 26,5 млн. тонн, поэтому по прогнозам, в этом году он может потерять около 150 млн евро доходов.

Из-за санкций Европейского Союза (ЕС) и США в отношении производителя удобрений «Беларуськалий» LTG потеряла около 11 млн.тонн грузов в год и в результате недополучит 61 млн. евро дохода. Кроме того, санкции ЕС в отношении владельца литовского завода удобрений Lifosa обернутся потерей еще 2,6 млн тонн перевозимых удобрений и 12,8 млн. евро доходов.

Из-за санкций ЕС в отношении российского угля и отказа Польши покупать его LTG не перевезет 2,5 млн. тонн угля и потеряет 12 млн. евро доходов. Запрет Беларуси на транзит по ее территории нефти и продуктов ее переработки, удобрений в Украину приведет к потере Литовскими железными дорогами 1,4 млн. тонн этих грузов и 17 млн ​​евро.

Правительство запланировало выделить ЛЖД 155 млн евро дополнительного финансирования - такая сумма предусмотрена в пересмотренном проекте бюджета на этот год.